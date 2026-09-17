O governo federal anunciou nesta quinta-feira (17) um reajuste de 15,04% nos valores do Bolsa Família. Com a atualização, o benefício mínimo por família passará de R$ 600 para R$ 691. O valor médio pago pelo programa também será elevado, de R$ 675 para R$ 777.

A mudança foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, a menos de três semanas do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 4 de outubro. O novo valor deverá ser aplicado a partir da folha de pagamentos de outubro.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, o reajuste terá impacto estimado em R$ 5,8 bilhões nas despesas de 2026. Para 2027, o custo adicional previsto será de aproximadamente R$ 22 bilhões.