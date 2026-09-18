O El Niño está ganhando força e deve atingir uma intensidade muito forte nos próximos meses, aumentando o contraste climático entre diferentes regiões do Brasil. Segundo monitoramentos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a probabilidade de o fenômeno alcançar essa categoria supera 90%.

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aumento da temperatura do oceano modifica a circulação da atmosfera e pode alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do mundo.

No Brasil, os efeitos variam de acordo com a região. Em geral, episódios de El Niño estão associados a mais chuva no Sul e em partes do Sudeste, enquanto áreas do Norte e do Nordeste podem registrar condições mais secas. O fenômeno também pode contribuir para temperaturas acima da média e aumentar a ocorrência de eventos extremos.

Sudeste tem cenário diferente entre os estados