A primavera começa oficialmente na próxima terça-feira (22), às 21h05, no horário de Brasília. O momento exato marca o equinócio de setembro e dá início à estação no Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte começa o outono. Em 2026, a primavera segue até 21 de dezembro, quando começa o verão.

Mais do que uma data no calendário, o equinócio representa uma posição específica da Terra em sua trajetória ao redor do Sol. A inclinação do eixo terrestre, combinada ao movimento de translação, faz com que a incidência dos raios solares varie ao longo do ano e provoque as mudanças que caracterizam as estações. No equinócio de setembro, o Sol cruza o equador celeste em seu movimento aparente no céu.

A partir da primavera, quem vive no Hemisfério Sul começa a perceber uma diferença progressiva na duração da luz do dia. Os períodos com o Sol acima do horizonte ficam maiores até a chegada do solstício de verão. A posição aparente do Sol também muda: perto dos equinócios, o nascer ocorre aproximadamente no leste e o pôr, no oeste.