A primavera começa oficialmente na próxima terça-feira (22), às 21h05, no horário de Brasília. O momento exato marca o equinócio de setembro e dá início à estação no Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte começa o outono. Em 2026, a primavera segue até 21 de dezembro, quando começa o verão.
Mais do que uma data no calendário, o equinócio representa uma posição específica da Terra em sua trajetória ao redor do Sol. A inclinação do eixo terrestre, combinada ao movimento de translação, faz com que a incidência dos raios solares varie ao longo do ano e provoque as mudanças que caracterizam as estações. No equinócio de setembro, o Sol cruza o equador celeste em seu movimento aparente no céu.
A partir da primavera, quem vive no Hemisfério Sul começa a perceber uma diferença progressiva na duração da luz do dia. Os períodos com o Sol acima do horizonte ficam maiores até a chegada do solstício de verão. A posição aparente do Sol também muda: perto dos equinócios, o nascer ocorre aproximadamente no leste e o pôr, no oeste.
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DIAS MAIS LONGOS
O equinócio costuma ser associado à ideia de que dia e noite têm a mesma duração. Na prática, essa igualdade não ocorre de maneira perfeitamente idêntica em todos os lugares, mas o período é marcado por uma aproximação entre as horas de luz e de escuridão. Quanto maior a distância em relação à linha do Equador, mais perceptíveis ficam as variações na duração dos dias ao longo das estações.
Outra mudança observável está no caminho aparente do Sol. Conforme a primavera avança, os pontos do horizonte onde ele nasce e se põe continuam se deslocando até atingir os extremos associados ao solstício de verão. A própria data de início da primavera também pode variar entre 22 e 23 de setembro em diferentes anos, porque o calendário e os ciclos astronômicos não se encaixam em um número exato de dias.
No clima, a transição exige atenção porque a primavera não significa automaticamente o mesmo padrão de chuva em todo o país. O INPE aponta que o El Niño confirmado em 2026 pode influenciar o comportamento das condições atmosféricas durante a estação, com impactos diferentes conforme a região. Para o Sudeste e o Centro-Oeste, o painel climático oficial indica possibilidade de condições mais secas em parte dessas áreas durante a primavera, enquanto outras regiões podem apresentar comportamento distinto.