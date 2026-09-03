O possível fortalecimento do El Niño em 2026, com previsão de um evento de intensidade elevada, acende um alerta para os impactos sobre as temperaturas, as chuvas, a agricultura e o meio ambiente. Modelos científicos indicam que o fenômeno pode atingir sua força máxima entre o fim deste ano e o início de 2027.

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O El Niño é um fenômeno natural de variabilidade climática caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. A alteração não fica restrita ao oceano: ela modifica padrões da circulação atmosférica e pode influenciar a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes partes do planeta.