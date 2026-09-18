A passagem de uma frente fria deve mudar o tempo em Piracicaba e região entre esta sexta-feira (18) e o domingo (20). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica condições favoráveis para a ocorrência de temporais, com pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados.
De acordo com o Inmet, o sistema avança sobre o Estado de São Paulo e intensifica as áreas de instabilidade ao longo do fim de semana. Embora a intensidade da chuva possa variar entre os municípios, Piracicaba está entre as regiões que devem registrar mudanças nas condições climáticas.
Saiba mais:
A previsão aponta para períodos de chuva intercalados com momentos de melhora, mas há risco de precipitações intensas em curto intervalo de tempo. Esse cenário pode provocar acúmulo de água em vias, além de aumentar o risco de alagamentos em pontos já conhecidos da cidade.
Diante da previsão, a orientação é que moradores acompanhem os boletins atualizados do Inmet e da Defesa Civil, que podem emitir novos alertas conforme a evolução da frente fria.
Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda evitar áreas abertas, não permanecer sob árvores ou próximo a postes e estruturas metálicas e não atravessar ruas alagadas, mesmo de carro. Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços oficiais de atendimento.