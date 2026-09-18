A passagem de uma frente fria deve mudar o tempo em Piracicaba e região entre esta sexta-feira (18) e o domingo (20). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica condições favoráveis para a ocorrência de temporais, com pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados.

De acordo com o Inmet, o sistema avança sobre o Estado de São Paulo e intensifica as áreas de instabilidade ao longo do fim de semana. Embora a intensidade da chuva possa variar entre os municípios, Piracicaba está entre as regiões que devem registrar mudanças nas condições climáticas.

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