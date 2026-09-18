A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) atualizou em agosto de 2026 as recomendações para o manejo do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A nova diretriz orienta que a definição do tratamento considere não apenas a hemoglobina glicada, mas também o peso corporal e o risco de problemas cardiovasculares e renais.

Para adultos com DM2, a SBD recomenda que a avaliação inicial inclua parâmetros como índice de massa corporal (IMC), hemoglobina glicada, função renal e risco cardiorrenal. A análise desses dados ajuda a definir quais estratégias e medicamentos são mais adequados para cada perfil de paciente.

O controle do peso também aparece entre os objetivos do tratamento. Para adultos com DM2 e IMC igual ou superior a 30 kg/m², a diretriz recomenda iniciar um agonista do receptor de GLP-1 ou um coagonista GLP-1/GIP com foco primário na redução do peso, independentemente da HbA1c e do risco cardiorrenal. Para quem tem IMC entre 27 e menos de 30 kg/m², essas opções devem ser consideradas com a mesma finalidade.