O drama começou por volta das 10h59 na Travessa Cosmorama. O homem passou mal de repente, caiu duro no chão e teve uma parada cardiorrespiratória na frente da família. Foi desespero total.

Um homem de 52 anos morreu e voltou à vida nos braços do SAMU na manhã de hoje no bairro Maria Cláudia, em Piracicaba.

O SAMU foi acionado às pressas. E aí que entrou a importância da nova base do Vila Sônia. Por ser colada no bairro, a ambulância chegou rapidamente. Os socorristas depararam com o homem já sem pulso e sem respiração.

Sem pensar duas vezes, eles começaram a massagem cardíaca, a RCP, com toda força para fazer o coração voltar a bater. Como o caso era gravíssimo, uma segunda equipe, a Unidade de Suporte Avançado com médico e UTI completa, que fica na base da Avenida Dr. Paulo de Moraes, foi chamada e chegou em 10 minutos!

As duas equipes juntas tabalharam por 25 minutos, sem parar, fazendo manobra, aplicando remédio, choque, tudo para salvar o paciente. Depois de quase meia hora, o coração do homem voltou a bater! A circulação retornou.