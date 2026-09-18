Um homem de 52 anos morreu e voltou à vida nos braços do SAMU na manhã de hoje no bairro Maria Cláudia, em Piracicaba.
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O drama começou por volta das 10h59 na Travessa Cosmorama. O homem passou mal de repente, caiu duro no chão e teve uma parada cardiorrespiratória na frente da família. Foi desespero total.
O SAMU foi acionado às pressas. E aí que entrou a importância da nova base do Vila Sônia. Por ser colada no bairro, a ambulância chegou rapidamente. Os socorristas depararam com o homem já sem pulso e sem respiração.
Sem pensar duas vezes, eles começaram a massagem cardíaca, a RCP, com toda força para fazer o coração voltar a bater. Como o caso era gravíssimo, uma segunda equipe, a Unidade de Suporte Avançado com médico e UTI completa, que fica na base da Avenida Dr. Paulo de Moraes, foi chamada e chegou em 10 minutos!
As duas equipes juntas tabalharam por 25 minutos, sem parar, fazendo manobra, aplicando remédio, choque, tudo para salvar o paciente. Depois de quase meia hora, o coração do homem voltou a bater! A circulação retornou.
Ele foi estabilizado na hora e levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde ficou internado sob cuidados médicos.