18 de setembro de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

Homem tem parada cardíaca e é salvo pelo Samu em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A ação rápida do SAMU salvou a vida do homem no Sônia.
A ação rápida do SAMU salvou a vida do homem no Sônia.

  Um homem de 52 anos morreu e voltou à vida nos braços do SAMU na manhã de hoje no bairro Maria Cláudia, em Piracicaba.

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O drama começou por volta das 10h59 na Travessa Cosmorama. O homem passou mal de repente, caiu duro no chão e teve uma parada cardiorrespiratória na frente da família. Foi desespero total.

O SAMU foi acionado às pressas. E aí que entrou a importância da nova base do Vila Sônia. Por ser colada no bairro, a ambulância chegou rapidamente. Os socorristas depararam com o homem já sem pulso e sem respiração.

Sem pensar duas vezes, eles começaram a massagem cardíaca, a RCP, com toda força para fazer o coração voltar a bater. Como o caso era gravíssimo, uma segunda equipe, a Unidade de Suporte Avançado com médico e UTI completa, que fica na base da Avenida Dr. Paulo de Moraes, foi chamada e chegou em 10 minutos!

As duas equipes juntas tabalharam por 25 minutos, sem parar, fazendo manobra, aplicando remédio, choque, tudo para salvar o paciente. Depois de quase meia hora, o coração do homem voltou a bater! A circulação retornou.

Ele foi estabilizado na hora e levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde ficou internado sob cuidados médicos.

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