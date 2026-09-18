O Hospital Unimed Piracicaba realizou um procedimento raro e de alta complexidade para garantir a segurança de uma gestante de 33 anos e de seu bebê. Beneficiária da Unimed Limeira e em sua segunda gravidez, a paciente deu à luz um menino saudável, com 37 semanas de gestação, em uma cirurgia que reuniu mais de 15 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O caso envolvia acretismo placentário, condição em que a placenta se fixa de maneira anormal e profunda na parede do útero. A situação pode provocar hemorragia grave durante o parto e exige planejamento e atuação integrada de diferentes especialidades médicas.

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