Ao completar 120 anos de história, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba passa por um processo de revisão do planejamento estratégico para os próximos anos. A proposta é revitalizar a instituição não apenas na estrutura física, mas também nos serviços oferecidos aos moradores, com foco em saúde, acolhimento, qualidade de vida e sustentabilidade.
O projeto prevê a modernização de espaços e equipamentos, além da criação de novas iniciativas voltadas à população idosa. Entre as possibilidades está a implantação de um Centro-Dia, que poderá oferecer atendimento e convivência durante o período diurno, ampliando as alternativas de cuidado aos idosos.
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A instituição também pretende fortalecer a área da saúde e estabelecer novas parcerias com profissionais e empresas que atuam nos segmentos de geriatria e gerontologia.
Sustentabilidade
De acordo com o Lar, a manutenção da estrutura e a realização de novos investimentos dependem de uma política permanente e diversificada de captação de recursos. A instituição destaca que empresas, organizações e a sociedade podem contribuir para a continuidade dos projetos.
Entre as ações recentes estão a doação de 190 latas de tinta, que serão utilizadas na revitalização dos espaços, e a entrega de monitores de parâmetros cardíacos, destinados a fortalecer a estrutura de atendimento à saúde dos moradores.
As doações representam, segundo a instituição, uma forma de participação da sociedade no cuidado com a população idosa e na melhoria das condições oferecidas dentro do Lar.
Novos desafios
Com o envelhecimento da população, o Lar dos Velhinhos pretende ampliar sua atuação e buscar novas formas de atendimento, convivência, promoção da saúde e produção de conhecimento.
A proposta de revitalização, portanto, vai além da recuperação de paredes e espaços. O objetivo é preparar a instituição para os próximos anos, com uma estrutura considerada sustentável e capaz de acompanhar as novas demandas relacionadas ao envelhecimento.
Após 120 anos de atuação, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba busca manter sua história de atendimento à população idosa ao mesmo tempo em que planeja novas iniciativas para garantir a continuidade dos serviços e o cuidado com os moradores.