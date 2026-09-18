Ao completar 120 anos de história, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba passa por um processo de revisão do planejamento estratégico para os próximos anos. A proposta é revitalizar a instituição não apenas na estrutura física, mas também nos serviços oferecidos aos moradores, com foco em saúde, acolhimento, qualidade de vida e sustentabilidade.

O projeto prevê a modernização de espaços e equipamentos, além da criação de novas iniciativas voltadas à população idosa. Entre as possibilidades está a implantação de um Centro-Dia, que poderá oferecer atendimento e convivência durante o período diurno, ampliando as alternativas de cuidado aos idosos.

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