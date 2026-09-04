O Lar dos Velhinhos de Piracicaba conquistou o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), avanço que reconhece formalmente a estrutura de saúde já mantida pela instituição e amplia as possibilidades de busca por recursos públicos e parcerias para o setor.

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A medida também representa uma nova etapa na organização dos serviços oferecidos aos cerca de 400 moradores. Com o cadastro, o Lar pretende avançar na implantação de um ambulatório de observação destinado exclusivamente aos idosos residentes. A proposta é oferecer, dentro da própria instituição, atendimentos básicos que atualmente podem exigir o deslocamento dos moradores para outros serviços de saúde, sempre de acordo com as condições técnicas e regulamentares.