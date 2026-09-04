O Lar dos Velhinhos de Piracicaba conquistou o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), avanço que reconhece formalmente a estrutura de saúde já mantida pela instituição e amplia as possibilidades de busca por recursos públicos e parcerias para o setor.
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A medida também representa uma nova etapa na organização dos serviços oferecidos aos cerca de 400 moradores. Com o cadastro, o Lar pretende avançar na implantação de um ambulatório de observação destinado exclusivamente aos idosos residentes. A proposta é oferecer, dentro da própria instituição, atendimentos básicos que atualmente podem exigir o deslocamento dos moradores para outros serviços de saúde, sempre de acordo com as condições técnicas e regulamentares.
“O CNES é uma conquista importante porque nos permite avançar na estrutura de atendimento que já oferecemos. Queremos proporcionar ao morador um cuidado cada vez mais completo dentro da própria casa, evitando deslocamentos desnecessários sempre que for possível e adequado”, afirma o presidente do Lar dos Velhinhos, Marcelo Barbosa de Oliveira.
Estrutura de atendimento
Atualmente, a instituição já oferece serviços de enfermagem nos setores residenciais. Os profissionais acompanham o estado de saúde dos moradores, realizam curativos, administram medicamentos, fazem coleta de exames e prestam outros cuidados.
Com o CNES, o Lar passa a ter condições de buscar, junto ao poder público, recursos específicos para fortalecer a estrutura de saúde oferecida aos idosos.
A próxima etapa será a obtenção do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), necessária para a implantação do ambulatório. O espaço já foi estruturado pela atual gestão e conta com oito leitos, sendo dois de isolamento, além de consultório médico e demais instalações.
Para que o ambulatório possa iniciar as atividades, a instituição deverá apresentar um plano de trabalho à Vigilância Sanitária. O documento detalhará a equipe que atuará no local, equipamentos, protocolos, fluxos de atendimento e demais procedimentos. Após análise e vistoria, a liberação sanitária permitirá o início do funcionamento.
“A proposta é oferecer uma estrutura de observação e cuidados básicos para os próprios moradores, evitando, sempre que possível, deslocamentos que podem ser desgastantes para uma pessoa idosa”, explica Sarah Helena Oliveira Serrano Teixeira, enfermeira responsável técnica pela enfermagem do Lar dos Velhinhos.
Segundo a profissional, o novo serviço também exigirá a formação de uma equipe específica para o ambulatório, sem comprometer o atendimento realizado atualmente nos setores residenciais. Também será necessária a aquisição de equipamentos e materiais de saúde.
A instituição pretende buscar novos recursos e parcerias para viabilizar esses investimentos conforme o processo de habilitação avance.
Modernização
A conquista do CNES integra o projeto de transformação administrativa conduzido pela gestão 2025/2028. Segundo a administração, a profissionalização da gestão busca melhorar a qualidade de vida dos moradores por meio da integração entre saúde e assistência, além de ações voltadas à autonomia, convivência, cultura, lazer e participação social.
“Estamos trabalhando para que o Lar tenha cada vez mais condições de oferecer segurança, qualidade de vida e oportunidades para quem vive aqui. O CNES faz parte desse processo de preparar a instituição para o futuro sem perder aquilo que é essencial: o cuidado humano”, afirma Marcelo.