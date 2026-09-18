O artista de Piracicaba Daniel Garnet estreia na Europa neste sábado (19), com uma apresentação do show Afrotrapcália na Festa dei Popoli, em Altamura, na Itália. O espetáculo ocorre cerca de um mês após a primeira apresentação internacional do projeto, realizada em agosto, em Baltimore, nos Estados Unidos.
A apresentação italiana será o segundo “pouso” internacional da nave Afrotrapcália, conceito criado por Garnet para conduzir o público por uma experiência que mistura música, narrativa e referências da diáspora africana. Na Itália, os textos da apresentação serão adaptados e gravados em italiano, mantendo a estrutura do espetáculo.
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Show mistura ritmos e promove intercâmbio
Para a apresentação, Garnet prepara um set de aproximadamente 30 a 40 minutos, concentrado na parte mais dançante do repertório. O show também prevê intercâmbio com artistas locais, por meio de encontros, improvisações e colaborações com músicos italianos.
O repertório parte do rap e mistura referências de afrobeat, afrotrap, pagodão baiano, guitarrada, cumbia e Tropicália. A proposta é criar conexões musicais entre Brasil, África, Caribe e outros territórios ligados à diáspora africana.
“Se em Baltimore foi o primeiro pouso internacional, em Altamura será o segundo. A cidade muda, a língua muda, a frequência muda, mas a nave continua a mesma”, afirma Garnet.
Artista, pesquisador e artista-educador, Daniel Garnet é doutorando em pesquisas sobre hip-hop e educação pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador convidado na University of Maryland, Baltimore County. Em 2015, lançou Avise o Mundo, em parceria com MC Peqnoh, e, em 2025, lançou o álbum solo Afrotrapcália.