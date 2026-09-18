O artista de Piracicaba Daniel Garnet estreia na Europa neste sábado (19), com uma apresentação do show Afrotrapcália na Festa dei Popoli, em Altamura, na Itália. O espetáculo ocorre cerca de um mês após a primeira apresentação internacional do projeto, realizada em agosto, em Baltimore, nos Estados Unidos.

A apresentação italiana será o segundo “pouso” internacional da nave Afrotrapcália, conceito criado por Garnet para conduzir o público por uma experiência que mistura música, narrativa e referências da diáspora africana. Na Itália, os textos da apresentação serão adaptados e gravados em italiano, mantendo a estrutura do espetáculo.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Show mistura ritmos e promove intercâmbio