O fim de semana tem programação cultural diversificada em Piracicaba, com opções de cinema, teatro, música, gastronomia e artes visuais. Entre os destaques está a sessão do projeto Tela Barzinho, que exibe o documentário “Amazônia Groove” no Largo dos Pescadores. O Parque Engenho Central também recebe o Sabor & Arte e o 9º Assupira & Empreendedorismo, enquanto a Esalq apresenta o espetáculo “A Briga no Galinheiro”.
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Tela Barzinho exibe “Amazônia Groove”
O projeto Tela Barzinho retoma a programação de cinema brasileiro neste sábado (19), às 18h30, no Largo dos Pescadores. A sessão apresenta “Amazônia Groove”, documentário dirigido por Bruno Murtinho. A classificação é livre e a entrada é gratuita.
Realizado por produtores culturais de Piracicaba, o projeto promove sessões quinzenais no local e busca levar o cinema para espaços de convivência da cidade. A edição de 2026 reúne quatro filmes relacionados a cinema, música e cultura popular brasileira.
Sabor & Arte reúne gastronomia e atrações culturais
O Parque Engenho Central recebe, de sexta (18) a domingo (20), a primeira edição do Sabor & Arte, com mais de 30 participantes entre restaurantes, docerias, food trucks e produtores. A programação é gratuita e ocorre na área do Teatro Erotides de Campos e nas proximidades da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.
Além da gastronomia, o evento tem oficinas de culinária e artes, apresentações musicais e atividades culturais. Na sexta, a programação ocorre das 18h às 22h; no sábado, das 11h às 22h; e no domingo, das 11h às 20h. As oficinas têm vagas limitadas e são preenchidas por ordem de chegada.
“A Briga no Galinheiro” volta à Esalq
Após dez anos, o espetáculo “A Briga no Galinheiro” retorna à programação da Esalq/USP. As apresentações ocorrem nesta quinta (17), às 20h; sexta (18), às 20h; e sábado (19), às 16h e às 19h, no Salão Nobre do Prédio Principal da Esalq, conhecido como prédio do relógio.
A entrada é gratuita, com ingressos retirados no local uma hora antes de cada apresentação. A produção reúne o Coral Luiz de Queiroz e o Grupo de Danças Folclóricas da Esalq e integra a 35ª Semana Cultural e as comemorações dos 125 anos da instituição. O espetáculo combina música brasileira, teatro, dança e fantasia em uma fábula infantil.
Assupira promove programação no Engenho Central
O Parque Engenho Central recebe neste domingo (20), das 10h às 18h, a 9ª edição do Assupira & Empreendedorismo, no Barracão 9. A entrada é gratuita e a programação é realizada pela Associação de Surdos de Piracicaba (Assupira), com apoio da Prefeitura.
O evento ocorre pela primeira vez durante o Setembro Surdo e reúne atrações culturais, atividades voltadas à comunidade surda e participação de empreendedores locais. A programação inclui Orquestra Noiva da Colina, das 10h às 11h30; Instituto Afropira, Bloco Afropira e capoeira, das 12h às 14h; Arte e Cultura Surda, das 14h às 17h; e GPM Brasa Band, das 16h às 18h. A programação também apresenta o Visual Vernacular, recurso performático das línguas de sinais.
“O Mistério do Rio” resgata lendas de Piracicaba
O espetáculo “O Mistério do Rio” tem quatro apresentações gratuitas neste fim de semana em Piracicaba. A montagem mistura fantasia, música, teatro e dança para resgatar histórias e lendas ligadas ao Rio Piracicaba e à cultura popular da cidade.
As primeiras sessões acontecem nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18), às 19h30, no Teatro SESI Piracicaba. No sábado (19), às 11h, a apresentação será no Teatro do Engenho, no Engenho Central, e no domingo (20), também às 11h, na entrada da Ponte Pênsil. Todas as sessões são gratuitas e têm classificação livre. No SESI, os ingressos devem ser retirados pela plataforma da instituição; no sábado, a retirada é feita no local.
A montagem foi desenvolvida pela turma de teatro e atuação do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Piracicaba, com orientação da professora Débora Bovetto. A história acompanha Nina, que desaparece após se aproximar do Antigo Rio e de uma estátua petrificada de Piracema, dando início a uma busca por histórias e mistérios de Piracicaba.
ContoteraPIRA propõe leitura e conversa
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe neste sábado (19), às 15h, o ContoteraPIRA: Entre Ilhas e Pontes, com o tema “Histórias Para Atravessar a Solidão”. A atividade é gratuita e requer inscrição prévia por formulário on-line.
Conduzido pelo terapeuta, psicanalista e pedagogo André Schuindt, o encontro utiliza a leitura compartilhada e a conversa a partir de um conto. A proposta trabalha aspectos como escuta, vínculo, repertório emocional e reconhecimento de redes de apoio, sem exigir que os participantes compartilhem experiências pessoais. A biblioteca fica na rua Saldanha Marinho, 333, Centro.
Cinema tem sessões gratuitas na Biblioteca
A Biblioteca Municipal também recebe duas sessões de cinema neste fim de semana. Na sexta-feira (18), às 19h, o Nhô Cine exibe “A natureza das coisas invisíveis”, de Rafaela Camelo, com classificação de 12 anos. Após a sessão, haverá conversa com Débora Goveia.
No sábado (19), às 18h, a Cineteca apresenta “As melhores coisas do mundo”, de Laís Bodanzky, também com classificação de 12 anos. As sessões são gratuitas e ocorrem na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
Mostra reúne caricaturas de Chico Buarque
A exposição “PortoCartoon – Chico Buarque: uma Homenagem ao Artista Brasileiro” segue em cartaz no Shopping Piracicaba até 30 de outubro. A visitação é gratuita e ocorre no espaço em frente à Decathlon, na avenida Limeira, 722.
A mostra reúne cerca de 50 trabalhos de artistas de 23 países, com caricaturas do cantor e compositor. A exposição é resultado da parceria entre o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o PortoCartoon World Festival e integra a programação do 53º Salão de Humor de Piracicaba. O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.
Museu recebe mostra de Junior Lopes
O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes abre neste sábado (19) a exposição “40 Anos Correndo o Risco”, do artista Junior Lopes. A mostra fica disponível até 31 de outubro, com entrada gratuita.
A exposição reúne trabalhos que apresentam uma produção mais ampla do artista, incluindo obras que ainda não haviam sido exibidas. Junior Lopes desenvolve há 25 anos uma técnica de ilustração gráfica com retalhos de tecidos reciclados. O museu fica na rua Santo Antônio, 641, Centro. A visitação é de terça a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados e feriados, das 10h às 14h.
Caipira Beer Cup anuncia vencedores durante Congrecerva
O Caipira Beer Cup anuncia nesta sexta-feira (18), a partir das 17h, os vencedores da competição de cerveja caseira, durante a programação do Congrecerva. A cerimônia acontece no Simespi, na rua Samuel Neves, 1601, no bairro Alemães. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.
A competição reuniu 126 amostras de 72 cervejeiros caseiros das regiões Sul e Sudeste do país, distribuídas em cerca de 30 estilos. A avaliação ocorreu às cegas, seguindo as diretrizes do BJCP, com critérios como aroma, aparência, sabor, sensação na boca e impressão geral.
A programação do Congrecerva começa às 14h e também terá palestras e atividades voltadas ao setor cervejeiro. O evento é realizado pelo Simespi, CPLCerva e Rota Cervejeira de Piracicaba, com apoio do setor.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Na quinta-feira (17), o Sesc Piracicaba inicia o curso “Laboratório de Soluções com Inteligência Artificial”, com Maurício Pinheiro, das 19h30 às 21h, no Espaço de Tecnologias e Artes. A atividade é gratuita, voltada a maiores de 16 anos e segue até 1º de outubro, às quintas-feiras, mediante inscrição. No mesmo dia, às 20h, o Teatro recebe “Hereditária”, com Isadora Medella, Luize Mendes Dias e Moira Braga. O espetáculo é para maiores de 14 anos, com ingressos a R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
Na sexta-feira (18), o destaque é o show “Criolo 50”, às 20h, no Ginásio do Sesc. A apresentação tem classificação de 16 anos e ingressos a R$ 60, R$ 30 e R$ 18. O repertório percorre diferentes momentos da carreira de Criolo, tendo o hip-hop como eixo.
No sábado (19), a programação começa com a oficina “A Poesia como Espaço de Luta e Identidade Surda”, das 10h às 13h, seguida pelo passeio cultural “Rotas Afro – Rio Claro”, das 13h às 17h. Também estão programados a oficina “Política em jogo: cidade, meio ambiente e clima”, o encontro “Expressa aí!”, a oficina de poesia em Libras e o espetáculo “A Botija: um pequeno inventário de histórias fantásticas do nordeste brasileiro”, às 16h. As atividades têm diferentes faixas etárias e condições de participação, com opções gratuitas e retirada ou inscrição conforme cada atividade.
No domingo (20), o Sesc promove o debate sobre “Redemoinho em dia quente”, de Jarid Arraes, das 10h30 às 12h30; a vivência “Leituras com Afeto”, das 13h às 16h; o show de samba e pagode “Bagaço da Laranja”, às 15h30; e a exibição de “Bugonia”, às 16h, no Teatro. As atividades são gratuitas, com classificação e retirada de senhas ou ingressos conforme cada programação.
Eventos fora de Piracicaba
Festival da Lua ocupa Instituto CPFL em Campinas
O Festival da Lua chega à quinta edição neste sábado (19), das 14h às 18h, no Instituto CPFL, em Campinas. A programação é gratuita e reúne apresentações, oficinas e atividades relacionadas à cultura tradicional chinesa.
Entre as atrações estão as lendas chinesas apresentadas pela Trupe As Viajantes, oficinas de caligrafia, pintura tradicional e recorte de papel, além de música e dança chinesas. O encerramento fica por conta do Tony Lee Quarteto. Também haverá apresentações de Dança do Leão e Dança do Dragão a cada hora. Os ingressos são distribuídos no próprio Instituto CPFL a partir das 13h.
Festival de Fatias e artesanato chegam a Limeira
O Limeira Shopping recebe neste sábado (19) e domingo (20) o Festival de Fatias e uma Feira de Artesanato. O festival terá mais de 12 opções de fatias de bolo, com preço de R$ 28 cada. Entre os sabores estão morango cravejado, Kinder Bueno, Matilda, Ferrero Rocher, Red velvet, Ninho com Nutella, limão siciliano com frutas vermelhas e prestígio.
A feira reúne produtos artesanais como bonecas, plush, amigurumis, panos de prato, patchwork, pinturas, peças em madeira e crochê. As atividades ocorrem no Limeira Shopping, na avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo.
Semana Gustavo Teixeira celebra poesia em São Pedro
Em São Pedro, a Semana Gustavo Teixeira começa nesta sexta-feira (18) e segue até domingo (27), com programação gratuita em diferentes espaços da cidade. O evento celebra o legado do poeta são-pedrense por meio de atividades literárias, musicais e teatrais.
Entre os destaques está o 73º Concurso Gustavo Teixeira de Poesias Inéditas e Declamadas, que neste ano registrou recorde de inscritos. A programação também inclui lançamentos de livros, homenagens e apresentações de orquestras e bandas. A entrada é gratuita.
Feira de Vinil reúne mais de 3 mil discos em Americana
O Americana Shopping recebe neste domingo (20), das 12h às 20h, uma Feira de Vinil com mais de 3 mil discos e CDs disponíveis para compra, venda e troca. O evento reúne cinco expositores e tem entrada gratuita.
A programação é voltada aos apaixonados por música e também ao público que deseja conhecer a cultura dos discos. A feira reúne títulos de diferentes estilos e épocas, permitindo aos visitantes garimpar exemplares, encontrar raridades e negociar seus próprios discos.