O espetáculo “O Mistério do Rio” tem quatro apresentações gratuitas neste fim de semana em Piracicaba. A montagem mistura fantasia, música, teatro e dança para resgatar histórias e lendas ligadas ao Rio Piracicaba e à cultura popular da cidade.

As primeiras sessões acontecem nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18), às 19h30, no Teatro SESI Piracicaba. No sábado (19), às 11h, a apresentação será no Teatro do Engenho, no Engenho Central, e no domingo (20), também às 11h, na entrada da Ponte Pênsil. Todas as sessões são gratuitas e têm classificação livre. No SESI, os ingressos devem ser retirados pela plataforma da instituição; no sábado, a retirada é feita no local.

A montagem foi desenvolvida pela turma de teatro e atuação do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Piracicaba, com orientação da professora Débora Bovetto. A história acompanha Nina, que desaparece após se aproximar do Antigo Rio e de uma estátua petrificada de Piracema, dando início a uma busca por histórias e mistérios de Piracicaba.