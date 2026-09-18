Além da tecnologia, o conjunto de obras do Salão aborda questões sociais e políticas presentes no cotidiano. Segundo Synnöve Hilkner, presidente do Salão em 2026 e primeira mulher a ocupar o cargo em mais de cinco décadas, os trabalhos refletem temas como misoginia, fome, guerras, violência, racismo e objetificação de pessoas.

“Estamos vendo um retrato do nosso mundo”, afirma Synnöve. Para ela, o humor crítico também ajuda o público a refletir sobre o próprio gênero e sobre as transformações pelas quais ele passa. A programação paralela amplia o acesso ao Salão Internacional de Humor em diferentes pontos de Piracicaba. De acordo com o diretor do evento, Junior Kadeshi, a estratégia permite que mais pessoas tenham contato com as obras e com as discussões propostas pela exposição.

A edição principal reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países. Os trabalhos foram selecionados entre 2.445 inscritos por 330 artistas de 44 países.