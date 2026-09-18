18 de setembro de 2026
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CULTURA

Salão de Humor leva 44 obras inéditas à Acipi em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Mauricio Benato, presidente da Acipi, destaca que a proposta é proporcionar a oportunidade do público conhecer os trabalhos premiados.
Mauricio Benato, presidente da Acipi, destaca que a proposta é proporcionar a oportunidade do público conhecer os trabalhos premiados.

Quem quiser conhecer parte das obras do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba ganhou uma nova opção. A partir desta sexta-feira (18), 44 trabalhos podem ser vistos gratuitamente no hall de entrada da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até 30 de outubro.

A 3ª Mostra Paralela reúne reproduções de trabalhos selecionados para a edição principal do Salão. As obras foram produzidas por artistas do Brasil, Uzbequistão, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Geórgia, China, Sérvia e Espanha.

O tema desta edição é “O desafio IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, colocando em discussão a relação entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana. Os trabalhos apresentam diferentes interpretações sobre as transformações provocadas pela tecnologia e sobre o papel das pessoas nesse cenário.

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Humor para provocar reflexão

Além da tecnologia, o conjunto de obras do Salão aborda questões sociais e políticas presentes no cotidiano. Segundo Synnöve Hilkner, presidente do Salão em 2026 e primeira mulher a ocupar o cargo em mais de cinco décadas, os trabalhos refletem temas como misoginia, fome, guerras, violência, racismo e objetificação de pessoas.

“Estamos vendo um retrato do nosso mundo”, afirma Synnöve. Para ela, o humor crítico também ajuda o público a refletir sobre o próprio gênero e sobre as transformações pelas quais ele passa. A programação paralela amplia o acesso ao Salão Internacional de Humor em diferentes pontos de Piracicaba. De acordo com o diretor do evento, Junior Kadeshi, a estratégia permite que mais pessoas tenham contato com as obras e com as discussões propostas pela exposição.

A edição principal reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países. Os trabalhos foram selecionados entre 2.445 inscritos por 330 artistas de 44 países.

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