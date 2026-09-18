Uma campanha cibernética identificada como PhantomEnigma está usando uma estratégia que explora a confiança dos brasileiros em endereços oficiais. Segundo uma investigação da empresa de segurança ANY.RUN, pelo menos 20 portais governamentais foram comprometidos e passaram a fazer parte da cadeia usada para entregar arquivos maliciosos. Os sistemas afetados não são apontados como o alvo final da operação, mas como infraestrutura utilizada pelos criminosos.

O método também envolve contas de e-mail governamentais comprometidas. A partir delas, os criminosos conseguem enviar mensagens que aparentam ter origem em órgãos públicos, aumentando a chance de que o destinatário clique em links ou abra documentos. Em diferentes casos analisados, os conteúdos usavam temas ligados a comunicações policiais e documentos oficiais para induzir a vítima a continuar a interação.

O governo federal também emitiu alerta sobre uma operação que explora a credibilidade dos domínios .gov.br para distribuir programas capazes de roubar informações e permitir controle remoto. De acordo com o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital, a estratégia pode envolver páginas públicas comprometidas e arquivos executáveis apresentados como documentos ou certificados.