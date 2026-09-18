O vereador Fabrício José Raetz de Oliveira Polezi permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Piracicaba, em estado grave. Um novo boletim médico foi divulgado pelo hospital às 15h desta sexta-feira (18) e aponta que não houve alterações relevantes no quadro nas últimas horas.
Segundo a Santa Casa, Polezi mantém os parâmetros clínicos alcançados anteriormente e continua sob cuidados intensivos e monitorização contínua da equipe assistencial. A estabilidade registrada neste momento ainda exige cautela, continuidade do tratamento e avaliações sucessivas. O boletim é assinado pelo médico intensivista coordenador da UCO e UTIs da Santa Casa, Rafael Angelo Tineli. A unidade informou que novas atualizações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais quando houver mudança clínica relevante e mediante autorização.
VEJA MAIS:
- Fim de semana terá risco de tempestades em Piracicaba; VEJA
- Homem é pego furtando picanha em mercado de Piracicaba
- Mulher é conduzida à delegacia após agressões contra cachorro
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Na quinta-feira (17), o hospital havia informado uma melhora nos parâmetros respiratórios do vereador. Na ocasião, o quadro também era classificado como grave, e a equipe médica ressaltou que a evolução, embora favorável, ainda era inicial e exigia cautela.
A Câmara Municipal de Piracicaba acompanha a situação e mantém um canal para divulgar à população os boletins médicos emitidos pela Santa Casa sobre o estado de saúde do vereador. A família de Fabrício Polezi agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas e solicitou que a privacidade do paciente seja preservada durante o período de internação.