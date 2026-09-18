O vereador Fabrício José Raetz de Oliveira Polezi permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Piracicaba, em estado grave. Um novo boletim médico foi divulgado pelo hospital às 15h desta sexta-feira (18) e aponta que não houve alterações relevantes no quadro nas últimas horas.

Segundo a Santa Casa, Polezi mantém os parâmetros clínicos alcançados anteriormente e continua sob cuidados intensivos e monitorização contínua da equipe assistencial. A estabilidade registrada neste momento ainda exige cautela, continuidade do tratamento e avaliações sucessivas. O boletim é assinado pelo médico intensivista coordenador da UCO e UTIs da Santa Casa, Rafael Angelo Tineli. A unidade informou que novas atualizações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais quando houver mudança clínica relevante e mediante autorização.

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