SR. ANTONIO FULVIO GRANDINO, faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Luisa Casarin Grandino. Era filho do Sr. Francisco Grandino e da Sra. Genoefa Michele, falecidos. Deixa os filhos: Leni Ap. Grandino Seten casada com Antonio Roque Seten, Luiz Donizeti Grandino casado com Maria Lumena Pauli Grandino, Lucimar Maria Grandino Roncato, falecida que foi casada com Altair Jose Roncato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. MARIA ZENAIDE CASAGRANDE MORETO Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Moreto. Era filha do Sr. Angelo Casagrande e da Sra. Rosa Creodolpho, falecidos. Deixa os filhos: Daniela Aparecida Moreto e Orlando Marcos Moreto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. APARECIDA DE JESUS PINO CAMARGO - PRESIDENTE DO SINDICADO RURAL DE PIRACICABA Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Camargo. Era filha do Sr. Francisco Pino Rodrigues e da Sra. Isabel Garcia Pino, falecidos. Deixa os filho Odirlei Fernando de Camargo, falecido. Deixa irmã, cunhado, sobrinhos e sobrinhos-netos e sobrinho-bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 06 "Rosas", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.