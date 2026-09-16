SR. ANTONIO FULVIO GRANDINO, faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Luisa Casarin Grandino. Era filho do Sr. Francisco Grandino e da Sra. Genoefa Michele, falecidos. Deixa os filhos: Leni Ap. Grandino Seten casada com Antonio Roque Seten, Luiz Donizeti Grandino casado com Maria Lumena Pauli Grandino, Lucimar Maria Grandino Roncato, falecida que foi casada com Altair Jose Roncato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ZENAIDE CASAGRANDE MORETO Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Moreto. Era filha do Sr. Angelo Casagrande e da Sra. Rosa Creodolpho, falecidos. Deixa os filhos: Daniela Aparecida Moreto e Orlando Marcos Moreto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. APARECIDA DE JESUS PINO CAMARGO - PRESIDENTE DO SINDICADO RURAL DE PIRACICABA Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Camargo. Era filha do Sr. Francisco Pino Rodrigues e da Sra. Isabel Garcia Pino, falecidos. Deixa os filho Odirlei Fernando de Camargo, falecido. Deixa irmã, cunhado, sobrinhos e sobrinhos-netos e sobrinho-bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 06 "Rosas", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. IRANDIR FIORAVANTE MENEGATTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Luiz Menegatti e da Sra. Lourdes Cella Menegatti; deixa o filho: Irandir de Jesus Sant´Anna Menegatti, casado com a Sra. Ana Helena Funis. Deixa o neto João Filipe Funis Menegatti, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ DA CONCEIÇÃO CRUZ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Durval Cruz e da Sra. Maria Emilia da Conceição, era casado com a Sra. Antonia Aparecida Ventura Cruz; deixa os filhos: Jose Ronaldo Ventura Cruz, casado com a Sra. Ana Paula Alves Cruz; Raquel de Fatima Ventura Cruz; Fernando Ventura Cruz, casado com a Sra. Katia Garcia Jodas; Adriana Aparecida Cruz; Daniela Ventura Cruz, casada com o Sr. Anderson Assalin; Renata Ventura Cruz, falecida; Ednilson Moreira Gomes Moura; Andressa Moreira Gomes Moura, casada com o Sr. Juliano Gonçalves; Gustavo Moreira Gomes Moura, casado com a Sra. Fabiana Lima Moura; Aline Moreira Gomes Moura e Mateus Moreira Gomes Moura. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ MARTINS EVERALDO (CEBOLA DA UNIÃO DE VEÍCULOS) Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos filho dos finados Sr. Mario Everaldo e da Sra. Orlanda Giusti Everaldo, era casado com a Sra. Marli Dilio Everaldo; deixa a filha: Carolina Dilio Everaldo de Souza Gato, casada com o Sr. Nelson Luiz de Souza Gato. Deixa a neta Catarina Everaldo Gato, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LEDA REGINA RODRIGUES DA ROCHA SILVA Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era viúva do Sr. João da Silva. Era filha do Sr. Manoel Rodrigues da Rocha Filho e da Sra. Adelina de Moraes Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Cynthia Regina da Rocha Silva; João da Silva Junior casado com Anitha Alice Lucchi da Silva. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSORA SRA. LEONOR SODRZEIESKI Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade. Era filha do Sr. Alexandre Sodrzeieski e da Sra. Josepha Sodrzeieski, falecidos. Deixa o irmão Decio, falecido; sobrinhos, familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje na sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 08:00hs até às 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LEONTINA LEMOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Elpidio Chrisostomo Ferreira e da Sra. Therezinha Gomes Ferreira, era casada com o Sr. Luiz Alberto Piedade Cardoso Lemos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL BISPO ELIZEU Faleceu dia 15/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Custodia Elizeu. Era filho do Sr. Justo Bispo Elizeu e da Sra. Jeanir Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Selma Aparecida Elizeu Stefani casada com Claudinei Donizete Stefani, Jean Carlos Elizeu, Paulo Cezar Elizeu casado com Cintia Pires de Matos Elizeu e Simone Maria Do Socorro Elizeu Delion casada com Alan Delion. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/09/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. MILTON FERNANDES DA SILVA Faleceu dia 15/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Aparecida Boldrin da Silva. Era filho do Sr. Moacir Fernandes da Silva e da Sra. Teresinha Pavan Fernandes, falecidos. Deixa os filhos: Flavia Fernandes da Silva e Rodrigo Fernandes da Silva casado com Marielle Garcia Gosser Fernandes. Deixa 2 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/09/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Jasmim, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
DR. PAULO PEREIRA CARNEIRO JUNIOR Faleceu dia 15/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Elisabeth Falanghe Carneiro. Era filho do Sr. Paulo Pereira Carneiro e da Sra. Ibrantina Godoy Carneiro, falecidos. Deixa os filhos: Paula Falanghe Carneiro, Paulo Cesar Falanghe Carneiro casado com Flavia Barreto, Orlando Falanghe Carneiro casado com Gisela Carneiro. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 18/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.