Quem observa um gato com atenção já deve ter reparado nos pelos longos que se destacam nas laterais do focinho. Chamados de vibrissas, os bigodes não estão ali apenas para deixar os felinos com uma aparência característica. Eles funcionam como importantes estruturas sensoriais e ajudam o animal a perceber o que acontece ao seu redor.
Os bigodes são mais espessos e rígidos do que os pelos comuns e ficam ligados a terminações nervosas muito sensíveis. Com eles, o gato consegue detectar movimentos do ar e perceber a proximidade de objetos, paredes e outros obstáculos, mesmo quando está em ambientes com pouca iluminação.
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Por que os bigodes são tão importantes?
As vibrissas também ajudam o gato a se orientar durante a exploração de espaços. Elas podem fornecer informações sobre a largura de uma passagem e sobre elementos que estão próximos ao rosto do animal. Por isso, não é recomendado cortar ou aparar os bigodes, mesmo que eles pareçam muito compridos.
Além dos pelos do focinho, os gatos possuem vibrissas em outras regiões da cabeça, como acima dos olhos e nas laterais do rosto. Cada uma dessas estruturas contribui para a percepção do ambiente, funcionando como uma espécie de sistema de sensores que complementa outros sentidos importantes para o felino.
Outro detalhe é que os bigodes podem se movimentar de acordo com a situação. A posição das vibrissas pode mudar enquanto o gato explora um local, está atento a alguma coisa ou interage com o ambiente. Isso faz com que elas também sejam uma pista para entender parte do comportamento do animal.
Por isso, aquele detalhe que muitas vezes chama atenção nas fotos de gatos tem uma função muito mais importante do que parece. Os bigodes fazem parte da maneira como esses animais percebem o mundo e, justamente por isso, devem ser preservados como qualquer outra estrutura natural do corpo do felino.