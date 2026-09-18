Quem observa um gato com atenção já deve ter reparado nos pelos longos que se destacam nas laterais do focinho. Chamados de vibrissas, os bigodes não estão ali apenas para deixar os felinos com uma aparência característica. Eles funcionam como importantes estruturas sensoriais e ajudam o animal a perceber o que acontece ao seu redor.

Os bigodes são mais espessos e rígidos do que os pelos comuns e ficam ligados a terminações nervosas muito sensíveis. Com eles, o gato consegue detectar movimentos do ar e perceber a proximidade de objetos, paredes e outros obstáculos, mesmo quando está em ambientes com pouca iluminação.

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Por que os bigodes são tão importantes?