Com aparência tranquila e cada vez mais presentes em fotos nas redes sociais, as capivaras despertam a simpatia de muita gente. Em cidades como Piracicaba, onde esses animais fazem parte da paisagem, não é difícil surgir a dúvida: afinal, seria possível ter uma capivara como animal de estimação?
A resposta é que a capivara é um animal silvestre nativo do Brasil e não pode simplesmente ser retirada da natureza para viver em uma residência. Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais, capturar ou utilizar animais da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa. O Decreto Federal nº 6.514/2008 também prevê sanções administrativas para quem mantém animais silvestres em cativeiro sem autorização. Por isso, encontrar uma capivara na natureza e levá-la para casa para criá-la como cachorro ou gato não é permitido.
Mesmo quando parece dócil, a espécie possui necessidades próprias de alimentação, espaço, ambiente e convivência. A proximidade com pessoas também pode alterar o comportamento natural do animal. Por isso, o fato de uma capivara se acostumar com a presença humana ou permitir aproximação não significa que ela tenha se tornado um animal doméstico.
Em Piracicaba, a presença das capivaras também exige acompanhamento. No Parque da Rua do Porto, o município desenvolve um projeto de manejo populacional. Em agosto, a empresa responsável pela ação realizou uma visita técnica ao local. Segundo a Prefeitura, o acompanhamento realizado ao longo de quatro anos contribuiu para reduzir a população estimada no parque de cerca de 200 para aproximadamente 40 animais. O manejo também está relacionado à prevenção de casos de febre maculosa.
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A mesma dúvida pode surgir com a cotia, outro mamífero silvestre encontrado em áreas de vegetação e que pode se aproximar de regiões urbanizadas. O animal é um roedor que se alimenta principalmente de frutos, sementes e plantas e tem um papel importante na dispersão de sementes. Apesar de seu comportamento geralmente tranquilo, a cotia também não é um animal doméstico e não deve ser capturada para ser criada em casa.
Outro ponto importante é diferenciar um animal silvestre que vive livremente na natureza de um exemplar mantido legalmente em cativeiro. A Instrução Normativa Ibama nº 7/2015 estabelece categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, incluindo criadouros comerciais e mantenedores, e define procedimentos para a autorização dessas atividades. A Resolução Conama nº 489/2018 também estabelece critérios gerais para a autorização do uso e manejo de animais silvestres em cativeiro. Ou seja, existem situações em que a manutenção de fauna silvestre é legalizada, mas isso ocorre dentro de categorias específicas e mediante autorização, não significa que uma pessoa possa simplesmente capturar uma capivara na natureza e transformá-la em animal de estimação.
Por isso, ao encontrar uma capivara, cotia ou outro animal silvestre, a recomendação é não tentar capturá-lo ou levá-lo para casa. Caso o animal esteja ferido, preso ou em uma situação de risco, o ideal é procurar orientação dos órgãos ambientais responsáveis. O Ibama mantém os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), que recebem animais resgatados, apreendidos ou entregues voluntariamente para avaliação e destinação adequada.
Assim, por mais simpáticas que sejam, capivaras e cotias não devem ser tratadas como cães ou gatos. A melhor forma de conviver com esses animais é respeitar seus hábitos e seu espaço, deixando o manejo e eventuais resgates para profissionais capacitados.