Com aparência tranquila e cada vez mais presentes em fotos nas redes sociais, as capivaras despertam a simpatia de muita gente. Em cidades como Piracicaba, onde esses animais fazem parte da paisagem, não é difícil surgir a dúvida: afinal, seria possível ter uma capivara como animal de estimação?

A resposta é que a capivara é um animal silvestre nativo do Brasil e não pode simplesmente ser retirada da natureza para viver em uma residência. Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais, capturar ou utilizar animais da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização é crime, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa. O Decreto Federal nº 6.514/2008 também prevê sanções administrativas para quem mantém animais silvestres em cativeiro sem autorização. Por isso, encontrar uma capivara na natureza e levá-la para casa para criá-la como cachorro ou gato não é permitido.

Mesmo quando parece dócil, a espécie possui necessidades próprias de alimentação, espaço, ambiente e convivência. A proximidade com pessoas também pode alterar o comportamento natural do animal. Por isso, o fato de uma capivara se acostumar com a presença humana ou permitir aproximação não significa que ela tenha se tornado um animal doméstico.