Quem tem gato provavelmente já se deparou com o animal colocando comida ou líquido para fora. Apesar de ser uma situação comum, nem sempre ela tem a mesma causa. A aparência do que foi eliminado, a frequência dos episódios e o comportamento do felino depois da ocorrência são alguns dos pontos que ajudam a identificar quando há motivo para preocupação.
Uma das explicações mais conhecidas são as bolas de pelo. Durante a higiene, os gatos engolem parte dos pelos que retiram da própria pelagem. Normalmente, esse material passa pelo sistema digestivo e é eliminado nas fezes, mas pode se acumular no estômago e acabar sendo expelido.
Por isso, um episódio ocasional relacionado à eliminação de pelos não significa necessariamente que o gato esteja doente. Animais de pelo longo ou que se lambem excessivamente podem apresentar o problema com mais frequência. A escovação regular é uma das formas de diminuir a quantidade de pelos ingeridos.
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Quando é hora de procurar um veterinário?
A situação merece mais atenção quando os episódios se repetem ou aparecem acompanhados de alterações no comportamento. Segundo especialistas, gatos que vomitam mais de uma vez por semana devem ser avaliados por um veterinário. Falta de apetite, fraqueza, apatia, diarreia ou sangue no conteúdo eliminado também são sinais de alerta.
Nem sempre a origem está no estômago. Parasitas, doenças gastrointestinais, alterações metabólicas e a ingestão de plantas, medicamentos ou alimentos inadequados estão entre as possíveis causas. Objetos como fios, linhas e elásticos também representam risco, pois podem provocar obstruções no sistema digestivo.
Outro detalhe importante é não tentar resolver o problema por conta própria. Se houver suspeita de que o gato ingeriu uma substância tóxica ou algum objeto, não é recomendado provocar o vômito sem orientação profissional. Dependendo do material ingerido, a tentativa pode causar novas lesões.
Além da escovação, manter o ambiente seguro ajuda a prevenir acidentes. Objetos pequenos, fios e produtos potencialmente perigosos devem ficar fora do alcance dos animais. No dia a dia, também vale prestar atenção aos hábitos do gato e às mudanças repentinas na alimentação, disposição ou rotina. Em resumo, um episódio isolado pode ter uma explicação simples, especialmente quando há eliminação de pelos e o animal continua normalmente depois. Já alterações persistentes ou acompanhadas de outros sintomas precisam de investigação para que a causa seja identificada e tratada adequadamente.