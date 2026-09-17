Quem tem gato provavelmente já se deparou com o animal colocando comida ou líquido para fora. Apesar de ser uma situação comum, nem sempre ela tem a mesma causa. A aparência do que foi eliminado, a frequência dos episódios e o comportamento do felino depois da ocorrência são alguns dos pontos que ajudam a identificar quando há motivo para preocupação.

Uma das explicações mais conhecidas são as bolas de pelo. Durante a higiene, os gatos engolem parte dos pelos que retiram da própria pelagem. Normalmente, esse material passa pelo sistema digestivo e é eliminado nas fezes, mas pode se acumular no estômago e acabar sendo expelido.

Por isso, um episódio ocasional relacionado à eliminação de pelos não significa necessariamente que o gato esteja doente. Animais de pelo longo ou que se lambem excessivamente podem apresentar o problema com mais frequência. A escovação regular é uma das formas de diminuir a quantidade de pelos ingeridos.