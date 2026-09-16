Depois de enfrentarem situações de maus-tratos, fome, abandono e doenças, cavalos resgatados pelo Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA) de Piracicaba estão disponíveis para adoção responsável. Segundo a divulgação do órgão, os animais receberam os cuidados necessários e estão recuperados, aguardando agora uma nova oportunidade.

A iniciativa busca encontrar pessoas que possam oferecer aos cavalos uma vida segura, com espaço adequado, cuidados e respeito. Como se trata de animais de grande porte, a adoção exige que o interessado tenha condições de manter o animal de forma responsável.

Os cavalos disponíveis para adoção podem ser conferidos nas fotos desta matéria. Quem se interessar por algum dos animais pode entrar em contato com o Núcleo de Bem-Estar Animal pelo WhatsApp (19) 3434-3888 para receber informações sobre o processo e os requisitos necessários.