16 de setembro de 2026
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ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Cavalos resgatados de maus-tratos buscam novo lar em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Joaninha é um dos animais disponíveis para adoção.
Joaninha é um dos animais disponíveis para adoção.

Depois de enfrentarem situações de maus-tratos, fome, abandono e doenças, cavalos resgatados pelo Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA) de Piracicaba estão disponíveis para adoção responsável. Segundo a divulgação do órgão, os animais receberam os cuidados necessários e estão recuperados, aguardando agora uma nova oportunidade.

A iniciativa busca encontrar pessoas que possam oferecer aos cavalos uma vida segura, com espaço adequado, cuidados e respeito. Como se trata de animais de grande porte, a adoção exige que o interessado tenha condições de manter o animal de forma responsável.

Os cavalos disponíveis para adoção podem ser conferidos nas fotos desta matéria. Quem se interessar por algum dos animais pode entrar em contato com o Núcleo de Bem-Estar Animal pelo WhatsApp (19) 3434-3888 para receber informações sobre o processo e os requisitos necessários.

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Cadastro é necessário

Para adotar um dos cavalos, a propriedade onde o animal ficará precisa possuir cadastro no GEDAVE (Gestão de Defesa Animal e Vegetal). O sistema é utilizado no Estado de São Paulo para o controle de informações relacionadas à defesa agropecuária.

A Prefeitura de Piracicaba informa que animais de grande porte recolhidos pelo serviço municipal podem ser encaminhados para adoção quando não são procurados pelos proprietários. O trabalho envolve acolhimento e cuidados antes que os animais sejam destinados a um novo responsável.

O procedimento também prevê documentação do interessado e informações relacionadas ao local onde o animal será mantido. Por isso, quem pretende adotar deve verificar previamente se a propriedade está regularizada e atende aos requisitos necessários.

 

Malhado.

Xerife.

Chico.

Valente.

Serena.

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