O vereador Fabrício Polezi (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Piracicaba após o afogamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (16), no Rio Piracicaba. Em boletim médico divulgado à tarde, o hospital informou que o parlamentar apresenta quadro clínico grave, decorrente do comprometimento respiratório provocado pelo episódio.

Segundo a Santa Casa, Polezi está sob sedação e ventilação mecânica, além de receber suporte intensivo e acompanhamento contínuo da equipe médica. O hospital informou que a evolução clínica será avaliada nas próximas horas e que, neste momento, ainda não é possível antecipar um prognóstico.

O vereador caiu no Rio Piracicaba enquanto estava na região da Ponte Pênsil, próximo ao Engenho Central. Conforme as informações divulgadas após a ocorrência, ele estava no local para gravar um vídeo quando caiu na água. Polezi foi resgatado e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar.