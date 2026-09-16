Por volta das 14h30 desta quarta-feira (16), a equipe do vereador Renan Paes recebeu denúncia quente: tinha um homem na Praça da Estação, em Piracicaba, arrancando destruindo vários wind banner na força bruta.
A equipe correu pra o local e chamou o vereador, que foi tentar conversar com o suspeito.
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Segundo o relato, o homem ficou agressivo, começou a gritar e tentou agredir o vereador Renan Paes com um soco. Foi aí que o chefe de Gabinete do vereador teve que entrar em ação, com a equipe. Foi luta corporal, empurra-empurra, e o suspeito acabou indo pro chão.
Quando a Polícia Militar chegou com sirene ligada, achou o homem já estirado, dominado e ofegante.
A PM vasculhou a praça e encontrou peças rasgadas de vários candidatos, quebradas, no chão. O homem foi levado para uma Unidade de Pronto Arendmento (UPA), e encaminhado para a delegacia.