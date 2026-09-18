O empresário Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do conselho de administração da Cosan, já destinou R$ 3,25 milhões para as eleições de 2026, distribuídos em 16 transferências para nove legendas e diferentes candidatos. Com as movimentações mais recentes registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele aparece na terceira posição entre as pessoas físicas que mais contribuíram financeiramente para campanhas até o momento.
Entre os repasses mais recentes está uma contribuição de R$ 300 mil para o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, que disputa a reeleição. Ometto também transferiu R$ 200 mil para o diretório estadual do Progressistas em Mato Grosso do Sul.
Os números fazem parte de um levantamento baseado nos registros de prestação de contas eleitorais disponíveis no TSE. A análise considerou mais de 83 mil doações realizadas por pessoas físicas desde 30 de julho, envolvendo mais de 37 mil doadores.
Repasses alcançam partidos e candidatos
A estratégia de financiamento de Ometto não está concentrada em apenas uma legenda. Além de contribuir diretamente para candidaturas, o empresário também fez transferências para diretórios partidários.
O maior repasse individual entre as novas movimentações foi destinado ao diretório nacional do MDB, que recebeu R$ 1 milhão. O empresário também enviou R$ 300 mil ao diretório estadual do PL no Tocantins.
Entre os candidatos que receberam recursos estão nomes de diferentes partidos e estados. A lista inclui João Junior (Democratas-MG), Antonio Carlos Rodrigues (Podemos-SP), Carlos Alberto Rolim Zarattini (PT-SP), João Ribeiro Barroso Filho (PSDB-CE), José Eduardo Botelho (MDB-MT), Onyx Lorenzoni (PP-RS), Thiago Virgilio Teixeira de Souza (Republicanos-RJ), Hugo Leal (PSD-RJ), Silvio Serafim Costa Filho (Republicanos-PE), Jéssica Giovanna Riva Motran (MDB-MT), George Vatutin Hato (MDB-SP) e Alden José Lázaro da Silva (PL-BA).
Os valores destinados a esses candidatos variaram entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, conforme os registros eleitorais.
Doação representa parte relevante da campanha de Lupion
Pedro Lupion recebeu R$ 300 mil de Ometto em uma das transferências mais recentes do empresário para uma candidatura. Até a atualização dos dados utilizada no levantamento, a campanha do deputado havia declarado aproximadamente R$ 2,7 milhões em recursos.
Desse montante, cerca de R$ 1,8 milhão tinha origem partidária, enquanto R$ 905 mil haviam sido declarados como doações de pessoas físicas.
O Republicanos concentrava a maior parcela dos recursos partidários recebidos por Lupion, com R$ 1,3 milhão proveniente da direção nacional e outros R$ 450 mil do diretório estadual do Paraná. A contribuição de Ometto, de R$ 300 mil, correspondia a aproximadamente 11% do total arrecadado pelo candidato naquele momento.
Lupion busca um novo mandato na Câmara dos Deputados pelo Republicanos. Antes de chegar ao Congresso, foi eleito deputado estadual no Paraná em 2014 e, posteriormente, conquistou duas eleições para deputado federal.
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PP de Mato Grosso do Sul recebe R$ 200 mil
Outra movimentação recente chama atenção pelo peso do repasse dentro das contas partidárias. Ometto destinou R$ 200 mil ao diretório estadual do PP em Mato Grosso do Sul.
Segundo os dados analisados, a transferência correspondia a cerca de 87% de tudo o que a direção estadual da legenda havia recebido até então, tornando a contribuição uma das principais entradas financeiras declaradas pelo diretório no período.
Com essas duas operações mais recentes, Ometto atingiu a marca de R$ 3,25 milhões destinados às eleições deste ano, distribuídos em 16 movimentações.
Empresário tem atuação em grandes empresas
Além da presidência do conselho de administração da Cosan, Ometto ocupa posições de comando em empresas ligadas ao setor de energia e infraestrutura, como Raízen e Comgás.
Sua trajetória empresarial está diretamente relacionada ao setor sucroenergético. A família Ometto atua na produção de açúcar e etanol desde 1936, quando os avós do empresário fundaram uma usina de cana-de-açúcar no interior de São Paulo.
A Forbes estima em R$ 6,3 bilhões o patrimônio de Ometto em 2026, colocando o empresário entre os brasileiros mais ricos.
As doações realizadas neste ano ampliam a presença de Ometto no financiamento privado das campanhas eleitorais e mostram uma distribuição de recursos que alcança diferentes partidos e candidaturas. Os valores e beneficiários podem sofrer alterações conforme novas prestações de contas sejam inseridas ou atualizadas no sistema da Justiça Eleitoral.