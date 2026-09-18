O empresário Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do conselho de administração da Cosan, já destinou R$ 3,25 milhões para as eleições de 2026, distribuídos em 16 transferências para nove legendas e diferentes candidatos. Com as movimentações mais recentes registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele aparece na terceira posição entre as pessoas físicas que mais contribuíram financeiramente para campanhas até o momento.

Entre os repasses mais recentes está uma contribuição de R$ 300 mil para o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, que disputa a reeleição. Ometto também transferiu R$ 200 mil para o diretório estadual do Progressistas em Mato Grosso do Sul.

Os números fazem parte de um levantamento baseado nos registros de prestação de contas eleitorais disponíveis no TSE. A análise considerou mais de 83 mil doações realizadas por pessoas físicas desde 30 de julho, envolvendo mais de 37 mil doadores.

Repasses alcançam partidos e candidatos