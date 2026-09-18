O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (18) uma série de mudanças nas regras de funcionamento do Pix. Entre as alterações está a possibilidade de dispensar determinadas instituições com mais de 500 mil contas transacionais ativas da participação obrigatória no sistema, desde que características específicas de seus clientes ou do modelo de negócio justifiquem a medida.

A alteração ocorre em meio às críticas feitas pelo governo dos Estados Unidos ao modelo brasileiro de pagamentos. Em junho, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) questionou regras do Pix e afirmou que elas poderiam prejudicar empresas americanas do setor de pagamentos.

O governo de Donald Trump também criticou o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador e operador da infraestrutura do Pix. A avaliação foi incluída entre os argumentos apresentados pelos Estados Unidos durante o processo que resultou na aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros.