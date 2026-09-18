A Polícia Federal encontrou documentos de uma auditoria interna do Banco Regional de Brasília (BRB) que registram R$ 33 milhões pagos pelo Banco Master, em 2024, ao escritório Alves Corrêa, da advogada Dalide Corrêa. As informações foram divulgadas a partir de documentos apreendidos na investigação sobre a instituição financeira de Daniel Vorcaro.

O nome de Dalide aparece em conversas entre dirigentes do Master com a expressão “canal direto com o STF”. A advogada, que já foi diretora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa (IDP), instituição fundada pelo ministro Gilmar Mendes, nega ter atuado para o banco no Supremo Tribunal Federal.

Os documentos não apontam, até o momento, que o pagamento tenha sido feito em troca de influência junto a ministros do STF. A PF também não realizou diligências específicas sobre o contrato de Dalide nem apresentou conclusão sobre a legalidade dos serviços prestados pelo escritório.

Auditoria aponta aumento nos gastos jurídicos