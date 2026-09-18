18 de setembro de 2026
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VIA INTERDITADA

Vazamento de água interdita Avenida Nove de Julho em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alyson Rodrigues | JP1
Rompimento de adutora provoca vazamento e interdita a Avenida Nove de Julho, em Piracicaba, nesta sexta-feira (18). Equipes trabalham no reparo da rede.
Rompimento de adutora provoca vazamento e interdita a Avenida Nove de Julho, em Piracicaba, nesta sexta-feira (18). Equipes trabalham no reparo da rede.

Uma adutora se rompeu nesta sexta-feira (18) e provocou um vazamento de água na Avenida Nove de Julho, em Piracicaba. A ocorrência levou à interdição da via para que as equipes possam realizar os serviços necessários na tubulação.

O vazamento provocou acúmulo de água na avenida e alterou o trânsito na região. Motoristas que utilizam o trecho devem ficar atentos à sinalização e buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.

Equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) foram acionadas para atender a ocorrência e executar o reparo da rede.

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Manutenção na rede

Além do atendimento emergencial provocado pelo rompimento, o Semae mantém nesta sexta-feira uma programação de obras de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento.

As intervenções fazem parte do Programa de Redução de Perdas e estão previstas para ocorrer na região do Morumbi. Segundo o órgão, os trabalhos podem provocar períodos de falta de água ou baixa pressão nos bairros Morumbi e Piracicamirim.

A programação desta sexta-feira inclui serviços na Avenida Dois Córregos, no cruzamento com a Rua Elvira Boyes, e em pontos da Avenida Rio das Pedras, nos cruzamentos com as ruas Dom Aniger Francisco Maria Melilo e Bruno Ferraioli.

O Semae orienta os moradores que possuem reservação de água a fazer economia durante os períodos de manutenção. O abastecimento pode ser retomado após os serviços, mas a normalização da pressão na rede pode ocorrer de forma gradual, dependendo da localização.

Atendimento

Em caso de falta de água ou necessidade de informações sobre o abastecimento, o Semae disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (19) 3403-9608, pela Central 24 horas 0800 772 9611 e pelo Disque 115.

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