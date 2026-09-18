Uma adutora se rompeu nesta sexta-feira (18) e provocou um vazamento de água na Avenida Nove de Julho, em Piracicaba. A ocorrência levou à interdição da via para que as equipes possam realizar os serviços necessários na tubulação.
O vazamento provocou acúmulo de água na avenida e alterou o trânsito na região. Motoristas que utilizam o trecho devem ficar atentos à sinalização e buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.
Equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) foram acionadas para atender a ocorrência e executar o reparo da rede.
Além do atendimento emergencial provocado pelo rompimento, o Semae mantém nesta sexta-feira uma programação de obras de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento.
As intervenções fazem parte do Programa de Redução de Perdas e estão previstas para ocorrer na região do Morumbi. Segundo o órgão, os trabalhos podem provocar períodos de falta de água ou baixa pressão nos bairros Morumbi e Piracicamirim.
A programação desta sexta-feira inclui serviços na Avenida Dois Córregos, no cruzamento com a Rua Elvira Boyes, e em pontos da Avenida Rio das Pedras, nos cruzamentos com as ruas Dom Aniger Francisco Maria Melilo e Bruno Ferraioli.
O Semae orienta os moradores que possuem reservação de água a fazer economia durante os períodos de manutenção. O abastecimento pode ser retomado após os serviços, mas a normalização da pressão na rede pode ocorrer de forma gradual, dependendo da localização.
Atendimento
Em caso de falta de água ou necessidade de informações sobre o abastecimento, o Semae disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (19) 3403-9608, pela Central 24 horas 0800 772 9611 e pelo Disque 115.