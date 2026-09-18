Uma adutora se rompeu nesta sexta-feira (18) e provocou um vazamento de água na Avenida Nove de Julho, em Piracicaba. A ocorrência levou à interdição da via para que as equipes possam realizar os serviços necessários na tubulação.

O vazamento provocou acúmulo de água na avenida e alterou o trânsito na região. Motoristas que utilizam o trecho devem ficar atentos à sinalização e buscar caminhos alternativos durante o período de interdição.

Equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) foram acionadas para atender a ocorrência e executar o reparo da rede.