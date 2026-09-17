Estudantes que ainda estão escolhendo uma profissão ou querem conhecer melhor os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) poderão participar da Feira USP e as Profissões 2026, de 24 a 26 de setembro, das 9h às 17h, na Praça do Relógio, no campus Butantã, em São Paulo. A participação é gratuita e a organização espera receber mais de 75 mil estudantes nos três dias.

A feira reúne alunos e professores de 43 unidades da USP, que apresentam os cursos, profissões, mercado de trabalho, disciplinas e o cotidiano universitário. O público também poderá tirar dúvidas sobre as formas de ingresso, programas de bolsas e permanência estudantil. A Fuvest terá uma estrutura para orientar os visitantes sobre o vestibular 2027, além de promover palestras.

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Orientação, experiências e acessibilidade