17 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

Quer estudar na USP? Feira de profissões será na próxima semana

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/USP
Mais de 37 mil estudantes já se inscreveram para conhecer cursos, profissões e atividades da USP na feira deste ano.
Mais de 37 mil estudantes já se inscreveram para conhecer cursos, profissões e atividades da USP na feira deste ano.

Estudantes que ainda estão escolhendo uma profissão ou querem conhecer melhor os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) poderão participar da Feira USP e as Profissões 2026, de 24 a 26 de setembro, das 9h às 17h, na Praça do Relógio, no campus Butantã, em São Paulo. A participação é gratuita e a organização espera receber mais de 75 mil estudantes nos três dias.

A feira reúne alunos e professores de 43 unidades da USP, que apresentam os cursos, profissões, mercado de trabalho, disciplinas e o cotidiano universitário. O público também poderá tirar dúvidas sobre as formas de ingresso, programas de bolsas e permanência estudantil. A Fuvest terá uma estrutura para orientar os visitantes sobre o vestibular 2027, além de promover palestras.

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Orientação, experiências e acessibilidade

Além da apresentação dos cursos, o evento terá oficinas de orientação profissional do Instituto de Psicologia da USP e atividades interativas, como o Show de Física, o Química em Ação e a Matemateca, com experimentos, jogos e demonstrações. Também haverá palestras, apresentações culturais, exposições de museus e o Giro Cultural, passeio de ônibus por pontos do campus.

A programação conta ainda com recursos de acessibilidade, incluindo rampas, guarda-corpos, carrinhos elétricos para pessoas com mobilidade reduzida, intérpretes de Libras e uma sala de descompressão para o bem-estar do público autista. A edição de 2026 também terá praça de alimentação com food trucks e áreas de estacionamento para ônibus.

A organização orienta os interessados a fazer o credenciamento prévio, que gera um QR Code para agilizar a entrada. Até a divulgação das informações, mais de 37 mil estudantes de 19 estados já haviam feito a inscrição. O cadastro pode ser realizado para uma ou mais datas do evento.

A USP também firmou parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para facilitar a participação de estudantes da rede pública. Como parte da iniciativa, cerca de 3.800 refeições serão financiadas para alunos selecionados pela secretaria. Em 2023, última edição presencial, a feira recebeu 71.967 visitantes de 22 estados brasileiros e de outros 14 países.

Serviço: Feira USP e as Profissões 2026, de 24 a 26 de setembro, das 9h às 17h, na Praça do Relógio, campus Butantã da USP. A entrada é gratuita. O credenciamento está disponível no site da Feira USP e as Profissões. Os acessos são pelas portarias 1 (Avenida Afrânio Peixoto com Rua Alvarenga), 2 (Avenida Escola Politécnica, altura do nº 403) e 3 (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, altura do nº 2.900).

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