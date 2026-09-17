Estudantes que ainda estão escolhendo uma profissão ou querem conhecer melhor os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) poderão participar da Feira USP e as Profissões 2026, de 24 a 26 de setembro, das 9h às 17h, na Praça do Relógio, no campus Butantã, em São Paulo. A participação é gratuita e a organização espera receber mais de 75 mil estudantes nos três dias.
A feira reúne alunos e professores de 43 unidades da USP, que apresentam os cursos, profissões, mercado de trabalho, disciplinas e o cotidiano universitário. O público também poderá tirar dúvidas sobre as formas de ingresso, programas de bolsas e permanência estudantil. A Fuvest terá uma estrutura para orientar os visitantes sobre o vestibular 2027, além de promover palestras.
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Orientação, experiências e acessibilidade
Além da apresentação dos cursos, o evento terá oficinas de orientação profissional do Instituto de Psicologia da USP e atividades interativas, como o Show de Física, o Química em Ação e a Matemateca, com experimentos, jogos e demonstrações. Também haverá palestras, apresentações culturais, exposições de museus e o Giro Cultural, passeio de ônibus por pontos do campus.
A programação conta ainda com recursos de acessibilidade, incluindo rampas, guarda-corpos, carrinhos elétricos para pessoas com mobilidade reduzida, intérpretes de Libras e uma sala de descompressão para o bem-estar do público autista. A edição de 2026 também terá praça de alimentação com food trucks e áreas de estacionamento para ônibus.
A organização orienta os interessados a fazer o credenciamento prévio, que gera um QR Code para agilizar a entrada. Até a divulgação das informações, mais de 37 mil estudantes de 19 estados já haviam feito a inscrição. O cadastro pode ser realizado para uma ou mais datas do evento.
A USP também firmou parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para facilitar a participação de estudantes da rede pública. Como parte da iniciativa, cerca de 3.800 refeições serão financiadas para alunos selecionados pela secretaria. Em 2023, última edição presencial, a feira recebeu 71.967 visitantes de 22 estados brasileiros e de outros 14 países.
Serviço: Feira USP e as Profissões 2026, de 24 a 26 de setembro, das 9h às 17h, na Praça do Relógio, campus Butantã da USP. A entrada é gratuita. O credenciamento está disponível no site da Feira USP e as Profissões. Os acessos são pelas portarias 1 (Avenida Afrânio Peixoto com Rua Alvarenga), 2 (Avenida Escola Politécnica, altura do nº 403) e 3 (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, altura do nº 2.900).