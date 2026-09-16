16 de setembro de 2026
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Vereador cai de passarela no Rio Piracicaba e vai para a UTI

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Na manhã desta quarta-feira (16), o vereador Fabrício Polezi caiu no Rio de Piracicaba enquanto estava na Ponte Pênsil, em Piracicaba, e precisou ser resgatado após se afogar.

Segundo as informações iniciais, o vereador estava na Ponte Pênsil gravando imagens do Rio de Piracicaba quando teria se desequilibrado e caído na água. Após percorrer cerca de 1 quilômetro pelo rio, ele foi retirado por dois homens que passavam pelo local e perceberam a situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

O vereador estava consciente, mas precisou receber oxigênio durante o atendimento e foi encaminhado para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.

As circunstâncias da queda serão apuradas.

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