Na manhã desta quarta-feira (16), o vereador Fabrício Polezi caiu no Rio de Piracicaba enquanto estava na Ponte Pênsil, em Piracicaba, e precisou ser resgatado após se afogar.

Segundo as informações iniciais, o vereador estava na Ponte Pênsil gravando imagens do Rio de Piracicaba quando teria se desequilibrado e caído na água. Após percorrer cerca de 1 quilômetro pelo rio, ele foi retirado por dois homens que passavam pelo local e perceberam a situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.