Na manhã desta quarta-feira (16), o vereador Fabrício Polezi caiu no Rio de Piracicaba enquanto estava na Ponte Pênsil, em Piracicaba, e precisou ser resgatado após se afogar.
Segundo as informações iniciais, o vereador estava na Ponte Pênsil gravando imagens do Rio de Piracicaba quando teria se desequilibrado e caído na água. Após percorrer cerca de 1 quilômetro pelo rio, ele foi retirado por dois homens que passavam pelo local e perceberam a situação.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.
O vereador estava consciente, mas precisou receber oxigênio durante o atendimento e foi encaminhado para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.
As circunstâncias da queda serão apuradas.