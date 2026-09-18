Um pé de maconha apreendido pela Polícia Militar durante uma ação de campanha na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, pode ser devolvido, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. A planta foi recolhida na quarta-feira (16) e transportada no camburão de uma viatura.

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A planta havia sido levada ao local pelo candidato a deputado federal Dário de Moura, conhecido como Dário 4e20 (PSol), durante uma ação para apresentar propostas relacionadas à legalização da cannabis.