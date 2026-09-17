O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, incluindo o novo “Resident Evil”, que chega aos cinemas com uma trama de terror, ação e sobrevivência em meio a uma noite tomada pelo caos. A programação também traz animação, aventura e suspense, enquanto outros títulos permanecem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Resident Evil: O filme acompanha Bryan, um en-tregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.