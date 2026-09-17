17 de setembro de 2026
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'Resident Evil' leva terror e zumbis aos cinemas de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
O novo 'Resident Evil' chega aos cinemas com terror, criaturas e uma corrida desesperada pela sobrevivência em Raccoon City.
O novo 'Resident Evil' chega aos cinemas com terror, criaturas e uma corrida desesperada pela sobrevivência em Raccoon City.

O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, incluindo o novo “Resident Evil”, que chega aos cinemas com uma trama de terror, ação e sobrevivência em meio a uma noite tomada pelo caos. A programação também traz animação, aventura e suspense, enquanto outros títulos permanecem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Resident Evil: O filme acompanha Bryan, um en-tregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.

Gatos No Museu 2 - Tesouros Do Egito: Quando o rato Maurice descobre um mapa para o lendário Gênio do Egito, uma nova aventura começa, desta vez com des-tino às pirâmides! Mas o Gênio que todos buscam só realiza um único desejo a cada mil anos, e ninguém está disposto a abrir mão do seu.

Antártida: Na Estação Comandante Diniz, na Antártida, a cientista Inês é vítima de uma violência. Isolados pelo frio extremo e sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base se tornam suspeitos – inclusive as patentes mais altas, Comandante Barros e o Capitão Vicente. A subcomandante Elisabeth, então, assume a difícil missão de investigar o ocorrido, enquanto as mulheres da estação – Inês, Marina e Rose – se sentem acuadas e precisam se unir para enfrentar o medo, o silêncio e a violência.

Masha E Os Ursos: Masha precisa salvar seu irmão, que caiu sob o feitiço de um espírito da floresta e foi transformado em um bode. Para quebrar a terrível maldição, Masha precisa unir forças com os personagens de contos de fadas mais famosos da infância: os três ursos.

SEGUEM EM CARTAZ

Minha Melhor Amiga: Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.

Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos após os eventos de Sem Volta para Casa, Peter Parker continua atuando como Homem-Aranha, agora de forma anônima, enquanto enfrenta uma nova ameaça e mudanças perigosas em seus poderes.

A Odisseia: Odisseu, rei de Ítaca, enfrenta uma perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando criaturas e desafios enquanto tenta reencontrar a esposa, Penélope, e o filho, Telêmaco.

Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: A Maravilhosa Árvore Encantada; A Ilha Esquecida; Da Magia À Sedução - Feitiço De Amor; Authentic Games No Império Desconectado e Blue Lock

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