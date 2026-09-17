A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) recebe, a partir desta sexta-feira (18), a 3ª Mostra Paralela do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A exposição reúne 44 trabalhos inéditos, reproduções de obras selecionadas na mostra principal.

Com entrada gratuita, a visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até 30 de outubro, no hall de entrada da Acipi, localizada na rua Prudente de Moraes, 459, no Centro.

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