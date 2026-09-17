A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) recebe, a partir desta sexta-feira (18), a 3ª Mostra Paralela do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A exposição reúne 44 trabalhos inéditos, reproduções de obras selecionadas na mostra principal.
Com entrada gratuita, a visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até 30 de outubro, no hall de entrada da Acipi, localizada na rua Prudente de Moraes, 459, no Centro.
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Obras abordam inteligência artificial
Os trabalhos expostos dialogam com o tema desta edição do Salão: “O desafio IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”.
A mostra reúne produções de artistas do Brasil, Uzbequistão, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Geórgia, China, Sérvia e Espanha. A proposta é apresentar diferentes perspectivas sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana.
Para o diretor Cultural da Acipi, Palmiro Romani, o tema permite uma reflexão sobre as transformações provocadas pela tecnologia.
“Os trabalhos trazem leituras críticas sobre a dualidade entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana. É um convite para pensar sobre tecnologia e o papel do ser humano diante dessas transformações”, afirmou.
Exposições ampliam acesso ao Salão
Segundo o diretor do Salão Internacional de Humor, Junior Kadeshi, a realização de mostras em diferentes pontos da cidade contribui para ampliar o acesso ao evento.
“Levar o Salão para diversos pontos da cidade, de forma simultânea, é uma maneira de democratizar o acesso à arte e ao pensamento crítico”, destacou.
O presidente da Acipi, Mauricio Benato, também ressaltou a parceria e a oportunidade de aproximar o público de iniciativas culturais.
Edição reúne obras de 28 países
A mostra principal do 53º Salão Internacional de Humor reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países. Os trabalhos foram selecionados entre 2.445 inscritos por 330 artistas de 44 países.
Além da exposição principal, instalada no Armazém 14 do Engenho Central, a programação conta com mais de 13 mostras paralelas distribuídas por diferentes espaços de Piracicaba.
Em 2026, Synnöve Hilkner assumiu a presidência do Salão e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de cinco décadas.
Criado em 1974, durante a ditadura militar, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba se consolidou como um dos principais festivais de humor gráfico do mundo.
Serviço
3ª Mostra Paralela do 53º Salão Internacional de Humor na Acipi
Quando: de 18 de setembro a 30 de outubro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Entrada: gratuita
Local: Hall da Acipi – rua Prudente de Moraes, 459, Centro
O que: exposição com 44 trabalhos inéditos, reproduções de obras selecionadas na mostra principal.