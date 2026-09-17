17 de setembro de 2026
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CULTURA

Autora de Piracicaba relata emoção ao participar da Bienal

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Além de apresentar sua obra, Rafaela teve a oportunidade de autografar exemplares e compartilhar seu trabalho com o público.
Além de apresentar sua obra, Rafaela teve a oportunidade de autografar exemplares e compartilhar seu trabalho com o público.

A participação na Bienal do Livro de São Paulo foi um momento marcante para a psicóloga de Piracicaba Rafaela de Lima Barbosa, autora de Inclusão Sem Barreiras. Depois de lançar a obra no evento, realizado em setembro, ela compartilhou a emoção de viver a experiência como autora e de acompanhar de perto o movimento do público.

Um dos momentos que mais chamou a atenção de Rafaela foi observar a presença de muitos adolescentes interessados em livros. Segundo ela, ver os jovens procurando histórias, conhecimento e novas descobertas despertou uma emoção especial. Para a psicóloga, aquela cena representou mais do que a participação em um evento literário. Foi uma oportunidade de perceber como a leitura continua despertando curiosidade, sonhos e novas possibilidades entre os jovens.

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A experiência também ganhou um significado especial por Rafaela estar no evento apresentando a própria obra. Ela teve a oportunidade de falar sobre Inclusão Sem Barreiras, autografar exemplares e compartilhar com o público um pouco do trabalho que deu origem ao livro. “Foi um momento ímpar, único na minha vida, daqueles que a gente nunca esquece”, afirma Rafaela.

Para a autora, estar na Bienal e vivenciar esse momento ao lado de leitores tornou a publicação do livro ainda mais significativa. A experiência, segundo ela, ficará guardada como a realização de um sonho e uma lembrança especial de sua trajetória como escritora.

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