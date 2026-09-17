A participação na Bienal do Livro de São Paulo foi um momento marcante para a psicóloga de Piracicaba Rafaela de Lima Barbosa, autora de Inclusão Sem Barreiras. Depois de lançar a obra no evento, realizado em setembro, ela compartilhou a emoção de viver a experiência como autora e de acompanhar de perto o movimento do público.

Um dos momentos que mais chamou a atenção de Rafaela foi observar a presença de muitos adolescentes interessados em livros. Segundo ela, ver os jovens procurando histórias, conhecimento e novas descobertas despertou uma emoção especial. Para a psicóloga, aquela cena representou mais do que a participação em um evento literário. Foi uma oportunidade de perceber como a leitura continua despertando curiosidade, sonhos e novas possibilidades entre os jovens.

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