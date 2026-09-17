Piracicaba já acumula 1.183,19 milímetros de chuva em 2026, segundo dados da estação meteorológica da Defesa Civil instalada no bairro Paulista. O volume considera os registros até esta quinta-feira (17) e já supera em 89,6% toda a chuva registrada durante 2025, quando foram contabilizados 624,02 milímetros.

Na comparação entre os dois anos, são 559,17 milímetros a mais registrados em 2026. Para que o acumulado deste ano alcance o dobro do volume de 2025, seriam necessários outros 64,85 milímetros de chuva. Ainda faltam 106 dias para o fim do ano.

O volume chama atenção também quando analisado apenas o mês atual. Setembro já soma 197,31 milímetros de chuva até esta quinta-feira. Em setembro de 2025, foram registrados apenas 15,66 milímetros, concentrados em um único dia, em 22 de setembro.