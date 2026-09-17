Piracicaba já acumula 1.183,19 milímetros de chuva em 2026, segundo dados da estação meteorológica da Defesa Civil instalada no bairro Paulista. O volume considera os registros até esta quinta-feira (17) e já supera em 89,6% toda a chuva registrada durante 2025, quando foram contabilizados 624,02 milímetros.
Na comparação entre os dois anos, são 559,17 milímetros a mais registrados em 2026. Para que o acumulado deste ano alcance o dobro do volume de 2025, seriam necessários outros 64,85 milímetros de chuva. Ainda faltam 106 dias para o fim do ano.
O volume chama atenção também quando analisado apenas o mês atual. Setembro já soma 197,31 milímetros de chuva até esta quinta-feira. Em setembro de 2025, foram registrados apenas 15,66 milímetros, concentrados em um único dia, em 22 de setembro.
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Veja como fica o tempo no fim de semana
Para quem pretende sair de casa nos próximos dias, a previsão aponta sexta-feira (18) com sol entre muitas nuvens, temperaturas entre 15°C e 27°C e baixa possibilidade de chuva. No sábado (19), a previsão também indica sol entre muitas nuvens, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.
Já o domingo (20) deve ter mudança nas condições do tempo, com previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura deve variar entre 20°C e 28°C, segundo a previsão consultada.
O cenário reforça a importância de atenção em períodos de chuva, principalmente em locais sujeitos a alagamentos. Em Piracicaba, a Prefeitura instalou recentemente placas de advertência em 11 pontos considerados suscetíveis a alagamentos, orientando motoristas e pedestres a evitarem essas vias durante chuvas. Além da sinalização, a Prefeitura criou em agosto o Grupo de Trabalho do Plano de Contingência do Município, voltado ao alinhamento de ações de prevenção e resposta a ocorrências.