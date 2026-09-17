O padrão atmosférico começa a mudar no Brasil a partir desta sexta-feira (18), com previsão de aumento das instabilidades e retorno das chuvas em áreas das regiões Sul e Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança deve favorecer o transporte de ar quente e úmido para o Sul do país.

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Instabilidades aumentam a partir de sexta