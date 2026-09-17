O padrão atmosférico começa a mudar no Brasil a partir desta sexta-feira (18), com previsão de aumento das instabilidades e retorno das chuvas em áreas das regiões Sul e Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança deve favorecer o transporte de ar quente e úmido para o Sul do país.
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Instabilidades aumentam a partir de sexta
A nova configuração meteorológica deve contribuir para a queda da pressão atmosférica e para o avanço das áreas de instabilidade. A previsão é de que as chuvas ganhem intensidade ao longo do fim de semana, principalmente no Sul.
Nesta quinta-feira (17), o cenário ainda é marcado pela presença de um canal de umidade, mantendo as condições de chuva em áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.
Sudeste terá aumento da nebulosidade
No Sudeste, a previsão para sexta-feira indica aumento da nebulosidade em toda a região. Em áreas do centro e oeste de São Paulo, são esperadas chuvas acompanhadas de trovoadas.
O Inmet emitiu aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no oeste paulista. Também há previsão de pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo.
Nas demais áreas do Sudeste, o céu deve permanecer com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.
São Paulo tem previsão de chuva
Na capital paulista, o frio permanece nesta quinta-feira, com temperaturas entre 14°C e 17°C. Para sexta-feira, a previsão aponta aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes áreas do estado.
Também há possibilidade de nevoeiro no centro e norte de Minas Gerais e em áreas da faixa leste e do litoral de São Paulo.
Sul terá chuva intensa
A mudança mais significativa deve ocorrer na Região Sul. A entrada de ar quente e úmido sobre o oeste do Paraná, centro, norte e oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul deve provocar instabilidades.
Nessas áreas, estão previstas chuvas intensas acompanhadas de trovoadas durante a sexta-feira. O Inmet também emitiu aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.
Frio ainda aparece nas áreas de serra
Apesar da chegada do ar quente e úmido, algumas áreas do Sul ainda devem registrar temperaturas baixas. Há previsão de geadas fracas e isoladas durante a madrugada e pela manhã na Campanha Gaúcha e nas regiões de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Em locais como São Joaquim e Urupema, na Serra Catarinense, o frio deve continuar.
Previsão para outras regiões
No Centro-Oeste, a instabilidade aumenta principalmente no sul de Mato Grosso e de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, são esperadas chuvas e trovoadas ao longo da sexta-feira, com aviso amarelo para tempestades.
No Nordeste, a instabilidade também deve aumentar, com possibilidade de chuva em áreas do litoral e de outros pontos da região. Já no Norte, a sexta-feira terá pancadas de chuva e trovoadas principalmente no Amazonas, além de chuvas isoladas no Acre, Rondônia e Roraima.