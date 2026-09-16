A Prefeitura de Piracicaba iniciou a instalação de 11 novas placas de advertência em pontos do município sujeitos a alagamentos. A medida busca orientar motoristas e pedestres sobre trechos que podem registrar acúmulo rápido de água durante chuvas intensas.

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As placas trazem a mensagem “Área sujeita a alagamento / Em caso de chuva, evite essa via” e estão sendo instaladas pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, com orientação da Defesa Civil.