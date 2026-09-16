A Prefeitura de Piracicaba iniciou a instalação de 11 novas placas de advertência em pontos do município sujeitos a alagamentos. A medida busca orientar motoristas e pedestres sobre trechos que podem registrar acúmulo rápido de água durante chuvas intensas.
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As placas trazem a mensagem “Área sujeita a alagamento / Em caso de chuva, evite essa via” e estão sendo instaladas pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, com orientação da Defesa Civil.
A sinalização contempla trechos de diferentes regiões da cidade, incluindo as avenidas 31 de Março, Água Branca, Independência, Dr. Paulo de Moraes, Jaime Pereira, Armando de Salles Oliveira, Presidente Kennedy, Beira Rio e Alidor Pecorari, além da Rua Antônio Corrêa Barbosa.
Pontos que receberão as placas:
- Avenida 31 de Março, 1.627 – Bairro Verde;
- Avenida Água Branca, 213 – Higienópolis;
- Avenida 31 de Março, 558 – Paulicéia;
- Avenida Independência, 2.055 – Bairro Alto;
- Avenida Dr. Paulo de Moraes, 312 – Paulista;
- Avenida Jaime Pereira, 2.200 – Bongue;
- Avenida Armando de Salles Oliveira, 2.399 – Centro;
- Avenida Presidente Kennedy, 1.022 – Nova Piracicaba;
- Avenida Beira Rio, 1.197 – Centro;
- Avenida Alidor Pecorari, 625 – Centro;
- Rua Antônio Corrêa Barbosa, 1.524-1.536 – Centro.
Orientação durante as chuvas
A recomendação é que, ao encontrar uma área sinalizada, motoristas e pedestres evitem o trecho durante chuvas fortes e procurem caminhos alternativos.
A orientação também é não tentar atravessar locais com lâminas d’água. Mesmo quando o nível da água parece baixo, a correnteza pode arrastar veículos, além de esconder buracos e outros obstáculos.
Em casos de alagamento ou emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193; a Defesa Civil, pelo 199; a Guarda Civil, pelo 153; e a Polícia Militar, pelo 190.
Plano de contingência
A instalação das placas faz parte de ações preventivas voltadas ao período de chuvas. Em agosto, a Prefeitura criou o Grupo de Trabalho do Plano de Contingência do Município, que tem como objetivo alinhar procedimentos de prevenção e resposta a ocorrências.
O grupo reúne representantes de secretarias municipais, da Guarda Civil Metropolitana e de órgãos e empresas como Corpo de Bombeiros, CPFL Paulista, Semae, SAMU e Concessionária Eixo-SP.
A proposta é integrar os diferentes setores para melhorar a atuação em situações de emergência e reduzir os riscos à população durante eventos climáticos intensos.