SRA. CARMELITA LUISA CAPICHE Faleceu anteontem, na cidade de Indaiatuba/SP, contava 50 anos, filha da Sra. Maria Capiche. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Baixo Guandu/ES, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

DR. GILBERTO CAVALHEIRO BONILHA Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era filho do Sr. Brotero Bonilha e da Sra. Maria Cavalheiro Bonilha, falecidos. Deixa os filhos: Gilberto Cavalheiro Bonilha Filho casado com Luciana Guedes De Sene Bonilha e Giovana Cavalheiro Bonilha. Deixa os netos Guilherme, Amanda, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS CARRARA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho da Sra. Ana Carrara, falecida, era viúvo da Sra. Edna Maria Carrara; deixa os filhos: Andre Luis Antonio Carrara; Regilene Luciana Carrara e Elisabete Leme Carrara. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O Momentos de Memórias foi realizado ontem, às 13h00 no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.