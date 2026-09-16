SRA. CARMELITA LUISA CAPICHE Faleceu anteontem, na cidade de Indaiatuba/SP, contava 50 anos, filha da Sra. Maria Capiche. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Baixo Guandu/ES, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. GILBERTO CAVALHEIRO BONILHA Faleceu dia 14/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era filho do Sr. Brotero Bonilha e da Sra. Maria Cavalheiro Bonilha, falecidos. Deixa os filhos: Gilberto Cavalheiro Bonilha Filho casado com Luciana Guedes De Sene Bonilha e Giovana Cavalheiro Bonilha. Deixa os netos Guilherme, Amanda, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS CARRARA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho da Sra. Ana Carrara, falecida, era viúvo da Sra. Edna Maria Carrara; deixa os filhos: Andre Luis Antonio Carrara; Regilene Luciana Carrara e Elisabete Leme Carrara. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O Momentos de Memórias foi realizado ontem, às 13h00 no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ DE CANAVEZE GODOY Faleceu dia 15/09/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Joana Scarel Gogoy. Era filho do Sr. Virgílio Luiz de Godoy e da Sra. Maria de Canaveze Godoy, falecidos. Deixa os filhos: Osmair Divaldo Godoy casado com Livanete de Campos Godoy, Antônio Luiz de Godoy casado com Maria Aparecida de Sá Godoy e Maria Darci Godoy (falecida). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – Sala 02, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE CAMPOS Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Jose Pires da Cruz e da Sra. Maria da Silveira Cruz, era viúva do Sr. Adão Pedro de Campos; deixa os filhos: Maria Antonia; Aparecido Donizete e Luiz Eduardo. Deixa também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Memorial de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA SOLANGE DRAGONI DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Brasilio Dragoni e da Sra. Maria Madalena Beraldo Dragoni, era viúva do Sr. Carlos Alberto de Oliveira; deixa os filhos: Patricia Magali de Oliveira; Paulo Cesar de Oliveira; Lucas de Oliveira e Gabriel Henrique Cardoso de Oliveira. Deixa irmãos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ROMILDA ROCHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Manoel Domingos da Rocha e da Sra. Idalina de Assis; deixa os filhos: Edna; Sandra; Jurandir; Carlos; Andreia; Eliana; Celia, falecida e Jose Roberto, falecido. Deixa também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.