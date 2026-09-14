A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), oferece a partir desta segunda-feira (14) um total de 386 vagas de emprego, distribuídas em 77 cargos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 4.500.
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CARGOS COM MAIS VAGAS
Entre as funções que concentram o maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, com 150 vagas. Também estão disponíveis 30 vagas para auxiliar de limpeza.
Os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro têm dez vagas cada. Há ainda oito oportunidades para garçom e oito para motorista entregador.
Para auxiliar de operações logísticas e auxiliar de produção, em contratação temporária, são oferecidas sete vagas para cada função.
SALÁRIOS CHEGAM A R$ 4,5 MIL
Entre as maiores remunerações estão as vagas para mecânico diesel, com salário de R$ 4.500, e mecânico de manutenção, com R$ 4.000.
A relação também conta com uma oportunidade temporária para assistente técnico de vendas, com remuneração de R$ 3.800. Para vendedor, o salário pode chegar a R$ 3.593, enquanto a função de operador de máquinas oferece R$ 3.549.
REQUISITOS
Os critérios para candidatura variam de acordo com o cargo. Entre as exigências mais frequentes estão ensino médio completo, ensino fundamental completo e, em alguns casos, pelo menos seis meses de experiência profissional.
Determinadas vagas também exigem cursos técnicos, capacitações específicas, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em diferentes categorias, além de disponibilidade para viagens e pernoites.
COMO CONSULTAR AS VAGAS
As informações detalhadas sobre os cargos disponíveis, requisitos e demais condições podem ser consultadas no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, no site oficial do município.
As oportunidades ficam disponíveis até o preenchimento do limite de encaminhamentos e também podem ser retiradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.
Os interessados devem manter os dados cadastrais atualizados e verificar atentamente as exigências de cada função antes de realizar a candidatura.
ATENDIMENTO DO CAT
O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.