A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), oferece a partir desta segunda-feira (14) um total de 386 vagas de emprego, distribuídas em 77 cargos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 4.500.

Entre as funções que concentram o maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, com 150 vagas. Também estão disponíveis 30 vagas para auxiliar de limpeza.

Os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro têm dez vagas cada. Há ainda oito oportunidades para garçom e oito para motorista entregador.