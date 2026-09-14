Microempreendedores individuais (MEIs) que possuem débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) têm até 30 de setembro de 2026 para aproveitar as condições do Desenrola MEI e renegociar determinadas dívidas. A regularização é importante para evitar problemas com o enquadramento tributário e a permanência no Simples Nacional e no Simei em 2027.

No início deste ano, foram encaminhados aos pequenos negócios termos de exclusão acompanhados de relatórios com as pendências identificadas. As notificações podem ser consultadas nos portais do Simples Nacional e no e-CAC da Receita Federal. Mesmo quem não conseguiu resolver a situação dentro dos 90 dias previstos após o recebimento do termo ainda pode negociar os débitos e, posteriormente, solicitar o reenquadramento no regime.

A regularização pode ocorrer por pagamento integral ou parcelamento. Para acessar os serviços digitais, o empreendedor precisa utilizar uma conta Gov.br de nível prata ou ouro, com o perfil direcionado ao CNPJ, ou um certificado digital. A recomendação é acompanhar regularmente a caixa postal eletrônica para não perder comunicações relacionadas à situação fiscal da empresa.