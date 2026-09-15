15 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADES

Feirão da Empregabilidade terá vagas para PCDs dia 21

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Feirão será realizado na próxima segunda-feira (21), na Prefeitura de Piracicaba, com oportunidades de trabalho destinadas a pessoas com deficiência
Feirão será realizado na próxima segunda-feira (21), na Prefeitura de Piracicaba, com oportunidades de trabalho destinadas a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Piracicaba promove, na próxima segunda-feira (21), o Feirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa será realizada em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na mesma data.

VEJA MAIS :

O evento começa às 8h30, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A ação busca aproximar pessoas com deficiência que procuram inserção ou recolocação profissional de empresas que possuem oportunidades de trabalho.

Oportunidades

O Feirão contará com vagas destinadas a PCDs em diferentes áreas. Empresas interessadas em participar também podem cadastrar gratuitamente as oportunidades disponíveis para o evento.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que integra a Rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com órgãos e instituições da área.

Segundo a Prefeitura, a ação também contribui para ampliar o acesso às oportunidades de trabalho e fortalecer as políticas públicas de inclusão profissional.

Serviço

Feirão da Empregabilidade para PCDs

Data: segunda-feira, 21 de setembro
Horário: a partir das 8h30
Local: Prefeitura de Piracicaba – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Térreo 1
Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp) ou (19) 3431-8500.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários