A Prefeitura de Piracicaba promove, na próxima segunda-feira (21), o Feirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa será realizada em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na mesma data.

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O evento começa às 8h30, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A ação busca aproximar pessoas com deficiência que procuram inserção ou recolocação profissional de empresas que possuem oportunidades de trabalho.