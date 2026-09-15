A Prefeitura de Piracicaba promove, na próxima segunda-feira (21), o Feirão da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa será realizada em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na mesma data.
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O evento começa às 8h30, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A ação busca aproximar pessoas com deficiência que procuram inserção ou recolocação profissional de empresas que possuem oportunidades de trabalho.
Oportunidades
O Feirão contará com vagas destinadas a PCDs em diferentes áreas. Empresas interessadas em participar também podem cadastrar gratuitamente as oportunidades disponíveis para o evento.
A iniciativa é organizada pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que integra a Rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com órgãos e instituições da área.
Segundo a Prefeitura, a ação também contribui para ampliar o acesso às oportunidades de trabalho e fortalecer as políticas públicas de inclusão profissional.
Serviço
Feirão da Empregabilidade para PCDs
Data: segunda-feira, 21 de setembro
Horário: a partir das 8h30
Local: Prefeitura de Piracicaba – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Térreo 1
Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp) ou (19) 3431-8500.