16 de setembro de 2026
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Carro capota várias vezes e trava avenida em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O capotamento causou congestionamento na avenida Independência.
O capotamento causou congestionamento na avenida Independência.

 Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou o tráfego complicado na manhã desta quarta-feira (16), na Avenida Independência, em Piracicaba.

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Segundo informações, um dos carros capotou várias vezes após a colisão. O acidente aconteceu no início da manhã, nas proximidades do Estádio Barão da Serra Negra, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. A colisão provocou lentidão e congestionamento na avenida, afetando o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semutran) foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o trânsito no local.

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