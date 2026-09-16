Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou o tráfego complicado na manhã desta quarta-feira (16), na Avenida Independência, em Piracicaba.

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Segundo informações, um dos carros capotou várias vezes após a colisão. O acidente aconteceu no início da manhã, nas proximidades do Estádio Barão da Serra Negra, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.