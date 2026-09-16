Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou o tráfego complicado na manhã desta quarta-feira (16), na Avenida Independência, em Piracicaba.
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Segundo informações, um dos carros capotou várias vezes após a colisão. O acidente aconteceu no início da manhã, nas proximidades do Estádio Barão da Serra Negra, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.
Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. A colisão provocou lentidão e congestionamento na avenida, afetando o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semutran) foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o trânsito no local.