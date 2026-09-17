Uma pesquisa publicada no BMJ identificou 24 possíveis cascatas de prescrição que merecem atenção no tratamento de pessoas mais velhas. O levantamento analisou dados de 2.297.942 pessoas com 66 anos ou mais em Ontário, no Canadá, e procurou situações em que o início de um medicamento foi seguido pela prescrição de outro que pode estar relacionado a um efeito do primeiro.

Esse tipo de sequência ocorre quando um novo sintoma ou alteração é interpretado como um problema de saúde diferente, sem que a possibilidade de reação ao medicamento já utilizado seja considerada inicialmente. Assim, outro remédio pode ser acrescentado ao tratamento, aumentando a quantidade de medicamentos utilizados e tornando o acompanhamento ainda mais complexo.

Entre as sequências que apresentaram maior incidência no levantamento estão o uso de suplemento de ferro seguido de laxante, observado em 11,9% dos casos analisados dentro desse padrão; medicamentos da classe das estatinas seguidos de analgésicos, com 10,9%; e medicamentos inibidores de colinesterase seguidos de remédios para dormir, com 10,3%. Os pesquisadores ressaltam que esses dados apontam padrões que precisam ser avaliados clinicamente, e não que as combinações sejam necessariamente inadequadas para todos os pacientes.