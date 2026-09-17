17 de setembro de 2026
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SEGURANÇA DIGITAL

Regras do Pix mudam para facilitar recuperação após golpes; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agência Brasil
O novo mecanismo do Banco Central amplia o rastreamento de valores movimentados após uma fraude no Pix.
O novo mecanismo do Banco Central amplia o rastreamento de valores movimentados após uma fraude no Pix.

Quem perde dinheiro em um golpe pelo Pix passou a contar com uma ferramenta mais ampla para tentar localizar os valores. O MED 2.0, mecanismo de recuperação criado pelo Banco Central, permite rastrear recursos de transações fraudulentas para além da primeira conta que recebeu o dinheiro. A mudança busca dificultar estratégias usadas para movimentar rapidamente os valores entre diferentes contas.

A funcionalidade de recuperação de valores começou a ser implementada de forma facultativa em novembro de 2025 e tornou-se obrigatória para os participantes previstos na regulamentação a partir de 2 de fevereiro de 2026. O sistema permite identificar o caminho percorrido pelo dinheiro e possibilita bloqueios e devoluções a partir de contas que receberam recursos provenientes da transação originalmente fraudulenta.

Apesar do reforço, a ferramenta não representa garantia de restituição. O próprio Banco Central estabelece que a devolução depende da análise da fraude e da existência de recursos disponíveis nas contas envolvidas. Por isso, a rapidez para comunicar o golpe continua sendo importante para aumentar a possibilidade de encontrar valores ainda disponíveis. O pedido pelo MED pode ser feito em até 80 dias após a transação fraudulenta.

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O que fazer depois de cair em um golpe

Ao perceber uma fraude, o usuário deve procurar imediatamente sua instituição financeira e solicitar a contestação da transação. Desde a implantação do atendimento automatizado do MED, o pedido pode ser iniciado diretamente pelo ambiente Pix do aplicativo, sem depender de uma interação humana com a central de atendimento. A medida foi criada justamente para acelerar a comunicação do caso.

Depois da contestação, as instituições envolvidas analisam a ocorrência. Quando há suspeita fundamentada de fraude, o procedimento de recuperação pode bloquear os recursos encontrados e acompanhar movimentações relacionadas à transação original. Se houver saldo disponível e a fraude for confirmada, o dinheiro poderá ser devolvido de forma integral ou parcial, conforme os recursos localizados.

O Banco Central também mantém outras medidas de segurança para reduzir o risco de fraudes no sistema. Entre elas estão regras para limites de transações e o cadastramento de dispositivos utilizados para iniciar operações Pix. Em aparelhos ainda não cadastrados, há restrições específicas para os valores das transações, enquanto os bancos também podem estabelecer limites próprios para reduzir riscos de fraude.

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