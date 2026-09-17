Quem perde dinheiro em um golpe pelo Pix passou a contar com uma ferramenta mais ampla para tentar localizar os valores. O MED 2.0, mecanismo de recuperação criado pelo Banco Central, permite rastrear recursos de transações fraudulentas para além da primeira conta que recebeu o dinheiro. A mudança busca dificultar estratégias usadas para movimentar rapidamente os valores entre diferentes contas.

A funcionalidade de recuperação de valores começou a ser implementada de forma facultativa em novembro de 2025 e tornou-se obrigatória para os participantes previstos na regulamentação a partir de 2 de fevereiro de 2026. O sistema permite identificar o caminho percorrido pelo dinheiro e possibilita bloqueios e devoluções a partir de contas que receberam recursos provenientes da transação originalmente fraudulenta.

Apesar do reforço, a ferramenta não representa garantia de restituição. O próprio Banco Central estabelece que a devolução depende da análise da fraude e da existência de recursos disponíveis nas contas envolvidas. Por isso, a rapidez para comunicar o golpe continua sendo importante para aumentar a possibilidade de encontrar valores ainda disponíveis. O pedido pelo MED pode ser feito em até 80 dias após a transação fraudulenta.