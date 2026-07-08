O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou quatro pessoas por homicídio com dolo eventual pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante um salto na modalidade Rope Jump, realizado na Ponte do Esqueleto, em Limeira.
A denúncia foi protocolada por volta das 18h desta terça-feira (7). Os quatro acusados permanecem presos e deverão responder ao processo em audiência de instrução e julgamento.
O caso ocorreu durante um evento de Rope Jump, quando Maria Eduarda caiu da ponte sem estar presa às cordas utilizadas na atividade.
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A Polícia Civil concluiu os dois inquéritos instaurados para apurar o caso. Três instrutores responsáveis pelos saltos e a organizadora do evento foram formalmente indiciados.
Segundo a delegada Andrea Levy, responsável pela investigação, o evento foi realizado com falhas na organização e nos procedimentos de segurança, fatores que embasaram o indiciamento dos envolvidos.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público atribui aos acusados o crime de homicídio com dolo eventual, entendimento aplicado quando há a conclusão de que os envolvidos assumiram o risco de produzir o resultado.
A defesa de dois dos instrutores afirmou que a morte de Maria Eduarda foi uma fatalidade e contestou a responsabilização criminal dos profissionais.
O processo seguirá para análise da Justiça, que decidirá sobre o recebimento da denúncia e o andamento da ação penal.