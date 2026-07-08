O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) denunciou quatro pessoas por homicídio com dolo eventual pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante um salto na modalidade Rope Jump, realizado na Ponte do Esqueleto, em Limeira.

A denúncia foi protocolada por volta das 18h desta terça-feira (7). Os quatro acusados permanecem presos e deverão responder ao processo em audiência de instrução e julgamento.

O caso ocorreu durante um evento de Rope Jump, quando Maria Eduarda caiu da ponte sem estar presa às cordas utilizadas na atividade.