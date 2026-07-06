A investigação sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ganhou um novo desdobramento com a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Além de apontar falhas graves na operação dos saltos realizados pelo grupo Entre Cordas, os investigadores afirmam que houve tentativa de ocultar provas logo após o acidente fatal, ocorrido em 13 de junho, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

A principal investigada, apontada como responsável pela organização do grupo e identificada nas redes sociais como "CEO" do Entre Cordas, foi indiciada por homicídio com dolo eventual e fraude processual. Segundo a polícia, testemunhas relataram que ela determinou a retirada e a exclusão das imagens registradas por uma câmera usada pela vítima durante o salto.

Ao todo, quatro integrantes da equipe foram indiciados por homicídio com dolo eventual, entendimento adotado quando há assunção do risco de provocar a morte. Duas pessoas que chegaram a ser presas no início das investigações tiveram as prisões revogadas posteriormente.