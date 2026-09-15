15 de setembro de 2026
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Semae faz limpeza em estação e pode faltar água em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Will Baldine JP1
Manutenção emergencial na Captação 1 foi necessária após o acúmulo de resíduos provocado pelas chuvas.
Manutenção emergencial na Captação 1 foi necessária após o acúmulo de resíduos provocado pelas chuvas.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba realiza uma limpeza emergencial na Captação 1, localizada no Rio Piracicaba, após o grande volume de chuvas registrado nos últimos dias. A força da água levou galhos, folhas, areia e outros materiais até a estrutura de captação.

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Captação reduzida

Para permitir a realização do serviço com segurança, o Semae reduziu temporariamente em 50% a captação de água na unidade. Com isso, a produção de água tratada também foi reduzida, podendo afetar o abastecimento na noite desta terça-feira (15).

As regiões que podem ser impactadas são a área central, Jaraguá, Castelinho, Chácara Nazaré, parte da Paulista e bairros próximos.

Normalização gradual

As equipes do Semae estão mobilizadas para retirar o material acumulado na entrada da captação e restabelecer a capacidade normal de operação. A previsão é concluir os trabalhos o mais breve possível, com normalização gradativa do abastecimento ao longo desta quarta-feira (16).

A autarquia orienta os moradores que possuem reservação a fazer uso consciente da água durante o período de manutenção, contribuindo para manter o abastecimento interno até a completa recuperação da rede.

Acompanhamento

A situação do abastecimento pode ser consultada no site do Semae, na seção “Situação do Abastecimento”, que informa as regiões afetadas por recuperações de reservatórios e manutenções programadas ou emergenciais.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo WhatsApp 24 horas, no (19) 3403-9608; pela Central 24 horas, no 0800 772 9611; ou pelo Disque 115.

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