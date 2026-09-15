O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba realiza uma limpeza emergencial na Captação 1, localizada no Rio Piracicaba, após o grande volume de chuvas registrado nos últimos dias. A força da água levou galhos, folhas, areia e outros materiais até a estrutura de captação.
VEJA MAIS :
- Defesa Civil envia alerta severo para chuva forte em Piracicaba
- VÍDEO: Rio Piracicaba volta a subir e entra em estado de alerta
- VÍDEO: cheia do rio atrai turistas, mas transbordamento preocupa
Captação reduzida
Para permitir a realização do serviço com segurança, o Semae reduziu temporariamente em 50% a captação de água na unidade. Com isso, a produção de água tratada também foi reduzida, podendo afetar o abastecimento na noite desta terça-feira (15).
As regiões que podem ser impactadas são a área central, Jaraguá, Castelinho, Chácara Nazaré, parte da Paulista e bairros próximos.
Normalização gradual
As equipes do Semae estão mobilizadas para retirar o material acumulado na entrada da captação e restabelecer a capacidade normal de operação. A previsão é concluir os trabalhos o mais breve possível, com normalização gradativa do abastecimento ao longo desta quarta-feira (16).
A autarquia orienta os moradores que possuem reservação a fazer uso consciente da água durante o período de manutenção, contribuindo para manter o abastecimento interno até a completa recuperação da rede.
Acompanhamento
A situação do abastecimento pode ser consultada no site do Semae, na seção “Situação do Abastecimento”, que informa as regiões afetadas por recuperações de reservatórios e manutenções programadas ou emergenciais.
Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo WhatsApp 24 horas, no (19) 3403-9608; pela Central 24 horas, no 0800 772 9611; ou pelo Disque 115.