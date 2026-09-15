O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba realiza uma limpeza emergencial na Captação 1, localizada no Rio Piracicaba, após o grande volume de chuvas registrado nos últimos dias. A força da água levou galhos, folhas, areia e outros materiais até a estrutura de captação.

Captação reduzida

Para permitir a realização do serviço com segurança, o Semae reduziu temporariamente em 50% a captação de água na unidade. Com isso, a produção de água tratada também foi reduzida, podendo afetar o abastecimento na noite desta terça-feira (15).

As regiões que podem ser impactadas são a área central, Jaraguá, Castelinho, Chácara Nazaré, parte da Paulista e bairros próximos.