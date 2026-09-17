Uma nova ferramenta permite ao eleitor comparar suas próprias opiniões com as posições de candidatos ao Legislativo nas eleições de 2026. Relançada pela Coalizão pelo Voto Consciente na quarta-feira (16), a plataforma Tem Meu Voto apresenta um questionário sobre oito assuntos e cruza as respostas com informações de candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual.

O questionário aborda temas como meio ambiente, privilégios políticos, investigação de escândalos, impostos e gastos públicos, papel do Estado e regulação da economia, segurança, legislação trabalhista e apostas pela internet. As perguntas permitem cinco níveis de resposta, que vão da concordância total à discordância total. A plataforma também permite que o usuário dê mais peso aos assuntos que considera prioritários.

Para os candidatos que ainda não responderam diretamente às perguntas, o sistema recorre a outras informações para estabelecer a comparação. Entre os dados considerados estão votações realizadas pelo parlamentar e, em determinadas situações, a posição predominante da bancada partidária. Segundo a organização, a proposta é oferecer informações para a análise do eleitor, sem indicar diretamente em quem ele deve votar.