Quem procura uma programação diferente para o fim de semana em Piracicaba poderá encontrar comida, música, arte e atividades gratuitas no Engenho Central. O espaço recebe, de sexta-feira (18) a domingo (20), a primeira edição do Sabor & Arte, com atrações para diferentes públicos.
O evento reúne mais de 30 representantes da gastronomia da cidade, entre restaurantes, docerias, food trucks e produtores. O público também poderá participar de oficinas de culinária e artes, assistir a espetáculos de circo e teatro e acompanhar apresentações musicais ao longo dos três dias.
Na sexta-feira (18), a programação acontece das 18h às 22h. No sábado (19), das 11h às 22h, e no domingo (20), das 11h às 20h. As atividades ficam concentradas no Teatro Erotides de Campos e nos arredores da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, próximos à passarela Pênsil.
VEJA MAIS:
- Brasil escolhe 'Feito pipa' para tentar vaga no Oscar
- Cavalos resgatados de maus-tratos buscam novo lar em Piracicaba
- Lei reduz validade da CNH para motoristas a partir dos 50
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Oficinas de culinária e arte
Entre as atividades gratuitas estão oficinas de brigadeiro, bolo de andar, cuscuz paulista, caipirinha de caju, curau, pamonha, massa folhada e coquetelaria. Na área de artes, haverá atividades de grafite, aquarela, xilogravura, fotografia, caricatura, cerâmica e produção de livro de artistas.
As oficinas de culinária serão realizadas na cozinha do Teatro Erotides de Campos, enquanto as atividades de arte acontecem no Barracão 5. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.
Um dos destaques do sábado é a aula-show “Cozinhe Comigo”, com Fernanda Martini, criadora do perfil @cozinhecomigo, que reúne mais de 2,3 milhões de seguidores. A atividade acontece às 16h, no Teatro Erotides de Campos, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Mega Bilheteria.
Música ganha espaço na programação
A programação musical também terá atrações ao longo do fim de semana. Na sexta-feira, às 20h, a Hotel Magnólia apresenta no palco externo o projeto “Os King’s do Blues”, tributo a B.B. King, Albert King e Freddie King. O show tem cerca de 90 minutos e reúne clássicos do blues em novos arranjos. A banda de Piracicaba é formada por Claudio Formiga, Mário Brito e Marcelo Bida.
No sábado, a música começa a partir das 11h, com apresentações de Brasil Mestiço, MM's Duo, Nação Sankofa, Cat Back e Beatles Again. Entre as atrações está o Duo MM, formado por Mário Brito e Marina Falda, que se apresenta às 13h. O repertório passa por MPB, Bossa Nova, jazz, soul e pop, em uma formação que combina violoncelo e violão.
No domingo, a programação musical começa ao meio-dia, com Hot Club de Piracicaba, Winicius Moraes e banda Jazz Manouche Gypsy, Sofia e Banda Jazz e Canjazz.
Comida para diferentes gostos
Entre os participantes gastronômicos estão restaurantes, docerias e estabelecimentos como Salvierta, Mirante, Meat Steak House, A Venda do Matuto, La Ninha, Maeh, Avví, Estaiada Beira Rio, Jardim de Gaudí, Garage, Twenty Pizzas, Re Samuka, Manjericão de Quintal Veg, Juliana Nassar, D'Fran, Rimba, Zuleika's, Freddo, Chef Helio e Hassib.
Também haverá churros, crepes, pastéis e pipocas, além de queijos, geleias e embutidos de produtores que participam do Selo Local de Alimentos de Piracicaba (Selapir). Na área de bebidas, o público encontrará sucos, vinhos, cervejas artesanais e drinks, incluindo opções sem álcool.
Teatro e atrações para as crianças
Entre os espetáculos está “O Mistério do Rio”, apresentado pelo Núcleo de Artes Cênicas do Sesi Piracicaba. A peça será encenada no sábado, às 11h, no Teatro Erotides de Campos, e novamente no domingo, às 11h, no palco externo. A história acompanha personagens que tentam solucionar um problema em Piracicaba enquanto a natureza do local começa a desaparecer.
No domingo, às 16h, o Teatro Erotides de Campos recebe ainda o espetáculo “Nós”, do grupo Barracão Cultural, em programação do Sesc Piracicaba. A peça, baseada na obra de Eva Furnari, aborda temas como diversidade, tolerância, respeito e alteridade.
Além dos espetáculos, o público poderá conferir trabalhos de artistas locais, com exposição e venda de obras durante o evento.
Programação
SEXTA-FEIRA (18)
- 19h – Espetáculo “Sanduba Delivery”
- 19h30 – Oficina de grafite
- 19h30 e 21h – Oficina sobre brigadeiro
- 20h – Hotel Magnólia – “Os King’s do Blues”
SÁBADO (19)
- 11h – “O Mistério do Rio”
- 11h em diante – apresentações musicais
- 12h30 – Oficina de retratos com celular
- 13h – Oficina de bolo de andar
- 13h – Show do Duo MM
- 14h – Oficina de aquarela
- 15h30 – Oficina de xilogravura
- 16h – Aula-show “Cozinhe Comigo”
- 17h – Oficina de bonecas com varinhas
- 18h30 – Oficina de modelagem de cerâmica
- 19h30 e 21h – Oficina de cuscuz paulista e caipirinha de caju
- 20h – Oficina de grafite
DOMINGO (20)
- 11h – “O Mistério do Rio”
- 11h – Oficina de caricaturas
- 12h em diante – apresentações musicais
- 12h30 – Oficina de livro de artistas
- 11h – Oficina de curau
- 14h – Oficina de fotografia
- 14h – Oficina de massa folhada
- 15h30 – Oficina de xilogravura
- 16h – Oficina de pamonha
- 16h – Espetáculo “Nós”
- 17h – Oficina de aquarela
- 18h – Oficina de coquetelaria brasileira
- 18h30 – Oficina de pintura de cerâmica