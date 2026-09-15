O metanol é um solvente utilizado principalmente em produtos industriais e não deve ser ingerido. Quando entra no organismo, pode provocar intoxicação grave, com alterações visuais, cegueira permanente, coma e até morte. Um dos principais riscos é que os sintomas podem aparecer horas depois do consumo, dificultando a associação imediata entre a bebida e o quadro de saúde.

Há quase um ano, o Brasil começava a enfrentar uma onda de intoxicações provocadas pelo consumo de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol. Os primeiros sinais do problema apareceram em São Paulo, que registrou aumento das notificações entre agosto e setembro de 2025. O cenário rapidamente ganhou proporção e passou a exigir uma resposta coordenada das autoridades de saúde.

Com a multiplicação das notificações, o caso deixou de ser uma preocupação restrita a São Paulo. Em outubro, outros estados começaram a registrar casos confirmados e suspeitos, enquanto autoridades ampliavam a fiscalização de bebidas e investigavam a origem dos produtos contaminados. Em 10 de outubro de 2025, o Ministério da Saúde contabilizava 246 notificações, sendo 29 casos confirmados e 217 em investigação.

A gravidade do cenário levou o Ministério da Saúde a criar, em outubro, uma Sala de Situação Nacional para acompanhar a ocorrência. A estrutura passou a concentrar informações dos estados e a organizar medidas relacionadas à vigilância, diagnóstico, tratamento e distribuição de antídotos para os casos suspeitos e confirmados.

O número de vítimas continuou crescendo ao longo daquele mês. Em 24 de outubro, o balanço nacional apontava 58 casos confirmados e 15 mortes relacionadas à intoxicação por metanol. São Paulo concentrava 44 dos casos confirmados e 9 dos óbitos naquele momento. Também havia registros confirmados em Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins.