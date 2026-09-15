A Defesa Civil enviou na tarde desta terça-feira (15) um alerta severo para moradores de Piracicaba sobre a aproximação de uma área de chuva forte. O aviso foi disparado diretamente para celulares de pessoas que estavam na região e informa possibilidade de raios, ventos intensos e granizo.
Segundo a mensagem, a instabilidade também atinge municípios vizinhos e está se deslocando em direção a Piracicaba. A orientação da Defesa Civil é para que a população procure abrigo e evite permanecer em áreas expostas durante a passagem da chuva.
Alerta inclui raios, vento e granizo
O comunicado classifica a situação como “alerta severo” e chama a atenção para a possibilidade de fenômenos associados às tempestades, como descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.
A recomendação é que os moradores permaneçam em locais seguros durante a ocorrência e redobrem a atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, quedas de árvores ou outros impactos provocados pela chuva e pelo vento.
Aviso chega diretamente aos celulares
O alerta foi recebido diretamente nos telefones celulares de moradores da cidade, em um sistema utilizado pela Defesa Civil para comunicar situações meteorológicas que podem oferecer risco à população.
A mensagem reforça que a chuva forte já se deslocava pela região no momento do aviso e que Piracicaba estava na rota da instabilidade.
A Defesa Civil orienta a população a buscar abrigo assim que perceber a aproximação da tempestade, especialmente diante da possibilidade de raios, ventos fortes e granizo.