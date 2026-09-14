Ela caiu de um banco enquanto colhia jabuticabas no quintal de um vizinho em São Pedro, na região de Piracicaba. A polícia registrou como morte acidental.

Ela só queria um punhado de jabuticabas docinhas do pé. Mas essa vontade custou a vida. Uma idosa de 82 anos morreu ontem (13) no Hospital Unimed de Piracicaba, depois de 8 dias internada.

Segundo o filho contou na Delegacia, a mãe tinha ido na casa de um vizinho que tem um pé de jabuticaba carregado. Para alcançar as frutas lá de cima, mais pretinhas e doces, ela teve a ideia de subir em um banquinho.

O banco balançou, a mulher perdeu o equilíbrio e despencou de costas no chão batido.

Na hora, ela ainda levantou desorientada e foi andando para a casa. A família achou que não era nada grave, mas logo depois a idosa desmaiou.