Ela só queria um punhado de jabuticabas docinhas do pé. Mas essa vontade custou a vida. Uma idosa de 82 anos morreu ontem (13) no Hospital Unimed de Piracicaba, depois de 8 dias internada.
Ela caiu de um banco enquanto colhia jabuticabas no quintal de um vizinho em São Pedro, na região de Piracicaba. A polícia registrou como morte acidental.
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Segundo o filho contou na Delegacia, a mãe tinha ido na casa de um vizinho que tem um pé de jabuticaba carregado. Para alcançar as frutas lá de cima, mais pretinhas e doces, ela teve a ideia de subir em um banquinho.
O banco balançou, a mulher perdeu o equilíbrio e despencou de costas no chão batido.
Na hora, ela ainda levantou desorientada e foi andando para a casa. A família achou que não era nada grave, mas logo depois a idosa desmaiou.
O desespero tomou conta da família. O SAMU foi chamado às pressas e levou a vítima em estado grave para o hospital Unimed de Piracicaba.
Foram 8 dias de luta entre a vida e a morte na UTI. Mas ontem à noite, o coração dela parou.
A idosa, muito querida no bairro, deixou família e amigos arrasados por causa de uma queda que pare
cia boba.